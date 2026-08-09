서울 상권·수도권 아웃렛 매장 60%가 ‘문 열고 냉방 중’

환경단체 녹색연합 실태조사 결과 명동 68.1%로 개문 냉방 비율 최다 10년간 규제 공고 한 건도 안 나와

서울 주요 상권과 수도권 대형 아웃렛 매장 중 약 60%가 출입문을 연 채 냉방장치를 가동하고 있다는 실태조사 결과가 나왔다. 기후에너지환경부와 한국에너지공단 등에 따르면 문을 연 채 냉방을 하면 냉방에 드는 전력은 약 70% 증가한다.



환경단체 녹색연합은 지난달 15~28일 명동·홍대·강남 등 서울 주요 상권과 수도권 대형 프리미엄 아웃렛 6곳을 대상으로 조사했더니 총 1170개 매장 중 669곳(57.2%)이 ‘개문 냉방’(문 열고 냉방) 상태로 영업하고 있었다고 9일 밝혔다.



서울 주요 상권에서는 506개 매장 중 269개(53.2%)가 개문 냉방 영업을 했다. 명동에서 개문 냉방 비율이 가장 높았다. 210개 매장 중 143곳(68.1%)이었다. 홍대 인근에서는 251개 중 116개(46.2%), 강남은 45개 중 10개(22.2%)로 조사됐다.



신세계 여주·시흥 아웃렛, 롯데 이천·파주 아웃렛, 현대 송도·김포 아웃렛 등 대형 아웃렛에서는 664개 매장 중 400개(60.2%)가 개문 냉방 영업을 했다. 여주·시흥 신세계 아웃렛의 개문 냉방 비율이 70.6%였고, 현대 아웃렛(68.4%), 롯데 아웃렛(44.2%)이 뒤를 이었다.



녹색연합은 단순히 출입문을 여는 것을 넘어 출입구와 벽면 전체를 접이식 미닫이문으로 만든 뒤 전면 개방한 채 영업하는 매장도 있었다고 했다. 신발 전문 유통매장인 ABC마트가 대표적이다. 단체는 이 매장을 대상으로 주요 상권 이외 지역까지 추가 조사를 진행한 결과, 12개 매장 중 12개 전체가 이런 식으로 영업 중이었다고 밝혔다.



개문 냉방에 대한 규제가 없는 것은 아니다. 에너지이용합리화법 등에 따라 정부가 개문 냉방 영업을 금지하는 ‘에너지 사용 제한’ 조치를 공고하면, 지방자치단체가 이를 근거로 사업장을 단속하고 과태료를 부과할 수 있다. 그러나 개문 냉방을 금지하는 에너지 사용 제한 공고는 2017년 이후 나온 적이 없다.



기후부는 10일부터 2주간 ‘에너지 절약 집중 홍보 기간’을 통해 개문 냉방 자제를 권고할 방침이다. 김정현 녹색연합 기후에너지팀 활동가는 “정부는 개문 냉방 상시 금지 정책을 도입하고, 대형 유통기업 등은 개문 냉방 중단 방침을 마련해 매장관리를 강화해야 한다”고 촉구했다.

