젤렌스키 “북한군 3만~5만명 러시아 추가 파병 결정”

한국엔 ‘방공 무기체계’ 지원 요청

북한군 3만~5만명의 러시아 추가 파병이 결정됐다고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 9일(현지시간) 주장했다. 그는 한국이 우크라이나와 더욱 긴밀하게 협력해야 한다며 방공 무기체계 지원을 요청했다.



젤렌스키 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 “북한군은 러시아 영토에 때때로 모습을 드러내고 있다”며 “처음에는 수백명, 이후 수천명 규모였지만 이제는 3만~5만명을 러시아 영토에 배치한다는 결정이 내려졌다”고 밝혔다. 최근 북한군 3만명의 러시아 파병 가능성을 제기했던 젤렌스키 대통령이 최대 파병 규모를 5만명으로 늘려 언급한 것이다.



그는 북한군이 러시아·우크라이나 전쟁으로 현대전 경험을 쌓고 있다고 주장했다. 젤렌스키 대통령은 “이미 우크라이나 영토에서 북한제 미사일을 발견했다”며 “만약 다른 지역, 즉 태평양 지역에서 위기와 긴장이 고조돼 다른 아시아 국가들에 위협이 되는 상황이 발생한다면 북한은 러시아에서 현대전 수행 경험을 쌓은 상태가 될 것”이라고 말했다.



한국에는 방공 무기 지원을 요청했다. 그는 “부족한 분야인 방공체계에 대한 한국의 지원을 간절히 원한다”며 “무인기(드론) 협정을 비롯한 다른 분야에서도 협력할 준비가 돼 있다”고 했다. 이어 “한국에는 헌법에 따른 법적 제약이 있지만 협력이 이뤄지길 기대하고 있으며 양국 외교당국이 접촉하고 있다”고 덧붙였다.



앞서 우크라이나 정보총국(GUR)의 안드리 체르니아크 대변인은 5일 로이터통신에 “북한 미사일 부대가 러시아 서부에 배치되기 시작했고 탄도미사일 120발과 발사대 6기를 운용할 것으로 예상된다”고 말했다. 체르니아크 대변인은 약 90명 규모의 북한 미사일 부대가 러시아 서부 보로네시주의 제112미사일여단에 편입될 예정이라고 설명했다.



우크라이나 정보당국에 따르면 북한은 최근 KN-23·KN-24 단거리 탄도미사일 40발과 관련 운용 인력을 추가로 러시아에 지원했다. 북한 미사일 부대의 최종 배치 규모와 운용 방식은 다음달 북·러 고위급 회담에서 확정될 것으로 예상된다.



국가정보원은 러시아 쿠르스크 지역에 파병된 북한 전투병이 1만여명, 건설 임무를 맡은 공병이 1000여명이라고 국회에 보고한 바 있다. 지난해 12월 북한으로 복귀했던 전투·공병 1100여명은 다시 파견될 가능성이 있다고 밝혔다. 국정원은 북한 파병군의 60%에 해당하는 6000여명이 사상했고, 북한이 러시아와 공조하며 무인기와 탄도미사일 기술을 개량하고 있다고 보고 있다.

