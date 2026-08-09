1위 최민희, 김민석 향해 포문…2위 박선원, 최 의원 맹공

친청·친명 ‘최고위원 다툼’ 격화

더불어민주당 8·17 전당대회 2주차 순회경선이 마무리된 9일까지 누적 득표수 1위 최고위원 후보는 친정청래(친청)계로 분류되는 최민희 의원(8만4466표)으로 집계됐다. 최고위원은 총 5명을 선출한다. 친이재명(친명)계 박선원 의원이 2위, 친청계 한민수 의원이 3위, 친명계 서미화 의원과 김용 전 민주연구원 부원장이 각각 4, 5위를 차지하고 있다. 권리당원이 몰린 호남과 서울·경기 지역 투표가 남은 만큼, 친명과 친청 중 어느 측이 최고위 과반을 차지할지 주목된다.



지난 1일부터 이날까지 치러진 최고위원 권리당원 투표 결과를 합산한 결과 최 의원은 8만4466표(20.27%)를 얻어 누적 집계 1위에 올랐다. 박 의원은 6만9734표(16.74%)를 얻어 뒤를 이었다. 한 의원은 5만9953표(14.39%), 서 의원 5만9327표(14.24%), 김 전 부원장 5만2704표(12.65%)였다. 이성윤 의원은 4만9497표(11.88%)로 6위였다. 임미애 의원은 2만7797표(6.67%), 김영호 의원은 1만3064표(3.13%)를 각각 확보했다. 다만 이 중 대구·경북·경남 지역은 가중치 5%가 미반영된 수치다.



호남과 서울·경기 지역 투표를 앞두고 친청과 친명계 최고위원 후보들 간 다툼은 점점 격화하고 있다. 특히 최고위원 1·2위를 다투는 최 의원과 박 의원은 싸움이 치열하다. 최 의원은 이날 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 대구·경북 합동연설회에서 김민석 의원을 겨냥해 “당대표는 아마 대권 정거장일 것”이라며 “지금 전당대회가 대권 레이스처럼 치러지는 건 다 김 후보 때문 아니냐”고 말했다. 최 의원의 정견발표 도중 객석의 야유가 이어져 연설이 잠시 중단되기도 했다.



박 의원은 최 의원을 두고 “우리 당에서 2030 청년 돌아서게 한 전설적인 사건이 국정감사 기간 과학기술정보방송통신위원장 축의금 사건 아니냐”고 말했다. 최 의원이 과방위원장을 맡을 당시 국정감사 기간 국회 사랑재에서 딸 결혼식을 치러 논란이 된 사건을 언급한 것이다.



친명계 서 의원은 “대통령도 지방선거 결과 앞에 민심의 엄중한 결과라며 겸허히 사과했다. 왜 팀정청래만 동문서답하느냐”며 “네거티브 안 한다고 하고 네거티브하고, 팀정청래는 모두 정청래 후보 같다”고 말했다. 친청계 한 의원은 “정말 정청래 후보가 그렇게 잘못했나”라며 “반명과 분열주의, 신천지 주장하는 자들을 반드시 심판해달라”고 했다.

