김민석, 강원·TK 합산서도 승리

민주당 전대 인천·제주 이어 연승 대구 잡은 정청래에 선두 안 뺏겨

호남과 서울·경기 지역을 제외한 전국 순회경선을 마친 더불어민주당 8·17 전당대회에서 9일 당대표 후보인 김민석 의원(사진)이 누적 득표율 46.01%로 1위에 올라섰다. 정청래 의원은 44.53%, 송영길 의원은 9.47%로 뒤를 이었다.



다만 1·2위 후보 간 득표 차가 1.48%포인트에 불과한 만큼 전체 권리당원 선거인단의 70% 이상을 차지하는 호남과 수도권 표심이 승부를 결정지을 것이란 전망이 나온다.



소병훈 민주당 선거관리위원장은 대구 에서 열린 강원 및 대구·경북(TK) 순회경선 결과 발표에서 김 의원이 두 지역에서 48.54%(1만8977표)를 얻었다고 밝혔다. 정 의원은 44.40%(1만7355표), 송 의원은 7.06%(2760표)의 득표율을 보였다.



지금까지 치러진 충청권과 부산·울산·경남, 제주·인천, 강원·TK까지 4개 권역에서 김 의원의 누적 득표수는 9만5821표, 정 의원은 9만2735표, 송 의원은 1만9715표다. 김 의원과 정 의원의 표차는 3086표다. 다만 이는 영남권 투표 가중치 5%가 반영되지 않은 수치다.



이날 순회경선 결과 강원과 경북에서는 김 의원이, 대구에서는 정 의원이 1위를 차지했다.



김민석·정청래 격차 1.48%P…호남·수도권 표심에 달렸다



강원에서 득표율은 김 의원 50.30%(9568표), 정 의원 41.94%(7978표), 송 의원 7.76%(1476표)였다. 경북에서는 김 의원이 47.37%(4948표), 정 의원 45.71%(4774표), 송 의원이 6.92%(723표)를 얻었다. 반면 대구에서는 정 의원이 47.82%(4603표), 김 의원 46.25%(4461표), 송 의원이 5.83%(561표)를 받았다.



당 안팎에서는 김 의원의 승기가 잡혔다는 평가가 나온다. 한 명의 후보가 과반 득표를 못할 시 3위 후보를 1순위로 투표한 선거인의 2순위 선택을 합산하는 선호투표로 당선자가 결정되는 구조상 이미 김 의원 승리가 유력하다는 시각이 많다. 김 의원을 돕는 한 의원은 통화에서 “당심은 정 후보가 아닌 김 후보에게 있는 게 확인됐다”고 말했다.



2위인 정 의원 측은 권리당원 대부분이 몰린 호남과 서울·경기에서 역전을 기대하고 있다.



정 의원 측 관계자는 통화에서 “(호남 권리당원 투표 직전인 이번주) 월요일과 화요일이 가장 중요한 시간”이라며 “(호남) 판세를 정확하게 예측하기 어려운 상황”이라고 했다. 그는 “광주전남의 바닥 민심은 ‘주석야청’(낮에는 김민석, 밤에는 정청래)”이라며 “투표율이 높으면 정청래가 유리하다”고 말했다.



정 의원은 이날 투표 결과 발표 뒤 기자들과 만나 “결과가 아주 만족스럽다”며 “전당대회가 제가 생각한 것보다 초박빙 상태로 팽팽한데 이 자체가 저는 저의 큰 승리라고 생각한다”고 밝혔다. 정 의원은 이날 강원 횡성국민체육센터에서 열린 순회경선 연설에서 “민주당의 어머니는 전라도, 호남”이라며 “어머니, 아버지, 저의 진심을 받아주십시오. 정청래 손을 잡아주십시오”라고 말했다.



호남권 권리당원 투표는 11~12일 온라인 투표, 13~14일 전화자동응답(ARS) 투표로 진행된다. 서울·경기 지역은 12~13일 온라인 투표, 14~15일 ARS 투표가 진행된다.



14~15일에는 국민 여론조사도 실시된다. 민주당은 15일 호남권, 16일 서울·경기 일정으로 순회경선을 끝내고 17일 전당대회에서 최종 당선자를 발표한다.

