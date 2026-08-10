중 지상파 TV에 첫 진출한 ‘AI 드라마’···제작비 혁명 속 “얼굴 다 똑같아” 불쾌함도

중국에서 100% 인공지능(AI) 드라마가 지상파 TV에서 처음 방영되면서 논란의 중심에 섰다. 드라마 제작비를 대폭 줄여줄 것이라는 기대와 배우들이 일자리를 잃을 것이라는 우려가 엇갈린다.

안후이 위성TV는 지난달 22일부터 20부작 드라마 <도화담기(桃花潭記)>를 방영했다. 회당 10분 분량으로 각본과 연출은 사람이 맡았지만 배우와 배경은 AI로 구현됐다. 지난달 4일 중국중앙TV(CCTV) 온라인 플랫폼에서 먼저 공개됐지만 안후이TV 방영 후 본격적으로 화제가 됐다.

드라마는 명나라 시대를 배경으로 황실 호위병이 종이 공방에 잠입해 여성 장인과 함께 권력 다툼과 음모 속에서 전통 기술을 지켜낸다는 이야기를 다뤘다.

제작진은 AI 모델을 훈련시켜 종이 제작 과정에서 섬유의 질감, 먹물이 번지는 모습, 화덕에서 종이가 건조될 때 피어오르는 증기의 궤적까지 섬세하게 구현했다. 종이 원료인 청단나무 숲과 공방, 후이족풍 옛 거리 등 배경 묘사도 수준급이라는 평가다.

다만 인물 묘사에서는 쓴소리가 쏟아지고 있다. 등장인물들의 얼굴이 ‘복사+붙여넣기’를 한 것처럼 똑같아 몰입감을 해치고 부자연스럽다는 불만이 가장 눈에 띈다. 한 시청자는 작은 모바일 화면으로 봤을 때 넘어갈 수 있었던 결점들이 큰 TV로 보니까 거슬린다며 “현 기술 단계에서 시기상조 드라마”라고 평가했다. 중국신문주간, 신경보 등 주요 매체들도 “시청자들의 ‘불쾌한 골짜기’(인간과 어설프게 닮은 모습에서 거부감을 느끼는 현상)를 건드렸다”는 평가를 내놓았다.

업계에서는 드라마의 산업적 가능성에 더 주목한다. 중국에서 AI 드라마는 다소 허술하고 황당해도 ‘저렴한 가격’에 B급 정서로 즐기는 드라마라는 인식에 더 가까웠다. 최근 들어 작품성 있는 AI 드라마가 연달아 나오며 인식이 달라지고 있다.

소도시 출신 여성이 파리에서 모델로 성공한다는 줄거리의 AI 드라마 <해고당한 여자>가 지난달 공개돼 큰 인기를 끌었다. 이 드라마의 더우인(틱톡) 조회수는 지난 4일 2억6000만회를 돌파했다. 중국 동영상 플랫폼 아이치이도 지난달 60분이 넘는 AI 영화 <기묘한 이야기: 황무지를 가로지르는 종이 칼날>을 공개했다.

AI 드라마의 가장 큰 경쟁력은 비용이다. 궈위안 증권은 기존 실사 단편 드라마의 경우 배우, 제작, 세트 디자인 비용이 전체 예산의 80%를 차지하기 때문에, AI 드라마는 제작비를 기존의 10분의 1 수준까지 줄이고 촬영주기도 크게 단축할 수 있다고 분석했다.

중국신문주간에 따르면 상하이 판쿠 문화 미디어의 대표이자 총괄 프로듀서인 천시우펑은 이미 드라마 특수효과 등에 AI가 널리 쓰이고 있다며 “요즘 영화 및 TV 업계는 장편, 중편, 단편 드라마 제작 과정에 AI를 기본적으로 활용할 것이다. 차이점은 AI 사용 비율뿐”이라고 말했다.

반면 배우와 제작진의 대량 실업 우려도 제기된다. 한 업계 관계자는 경향신문에 “단편드라마의 경우 지난해 하반기에 이미 촬영이 올스톱됐고, 지방에 마련된 세트장도 텅텅 비었다”며 “일감이 끊긴 배우들이 울며 겨자먹기로 자신의 얼굴과 목소리를 AI 학습에 사용할 수 있도록 계약에 서명하기도 한다”고 전했다.