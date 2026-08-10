‘들어가지 마시오’ 경고문 있는데도 기어이 진입 ···연안사고 원인 절반 이상 ‘개인 부주의’

군산·부안 3년간 연안사고 원인 51% 차지 ‘낚시금지’ 표지판 있어도 버젓이 낚시 절벽 인근에도 관광객···해루질 고립도 다수 군산해경 “출입제한 표시 반드시 지켜달라”

전북 군산시 비응도 새만금방조제 4구간 앞에는 ‘낚시금지’라는 표지판이 세워져 있다. 사람이 넘어가지 못하도록 울타리도 함께 설치했지만 낚시꾼들에게는 아무 소용이 없다. 지난 8일에도 한 낚시꾼이 비응도 새만금방조제 4구간 울타리 너머 통제 구역인 석축 아래에서 낚시대를 던지며 고기 잡이에 열중하고 있었다.

옥도면 장자도 방파제에도 ‘낚시금지’ 경고문이 붙어 있었지만 경고문 밑 난간에는 낚싯대가 놓여 있었다. 사람이 직접 출입 통제를 하지 않는 이상 경고문은 낚시꾼들에게 아무 소용이 없다. 임대일 장자도 어촌계장은 “경고판을 무시하고 통제구역을 넘나드는 낚시꾼이 여전히 많다”며 “인파가 몰리는 성수기에는 뭔가 실효성 있는 대책이 필요하다”고 하소연했다.

바로 인근 선유봉 탐방로에는 정상 부근의 절벽까지 접근하는 관광객이 곳곳에 보였다. 정상 주변은 몇 걸음만 벗어나도 너덜지대와 암릉, 절벽이 이어진다. 발을 조금만 헛디뎌도 추락할 수 있다. 하지만 관광객들은 위험을 무릅쓰고라도 절벽으로 올라가려 했다.

군산·부안 해안에서는 접근이 금지된 곳에 들어가거나 올라갔다가 사고를 당하는 일이 되풀이되고 있다. 올해 3월 군산 비응항에서는 하선한 승객이 정박 중인 낚시 어선으로 가려다 바다에 빠져 숨졌다. 4월에는 새만금에서 해루질을 하던 시민이 밀물에 고립됐고, 6월에는 무녀도 쥐똥섬 관광객이 물때를 놓쳐 고립됐다가 구조됐다. 대부분 물때와 지형을 제대로 확인하지 않거나 출입통제 구역에 들어가다 발생한 사고였다.

군산·부안해양경찰서에 따르면 2023~2025년 두 지역에서 발생한 연안사고는 77건에 달한다. 사고 인원은 125명이다. 이중 33건이 군산해경 관내에서 발생했는데 51%(17건)가 개인 부주의였다. 물때를 확인하지 않은 ‘조석 미인지’가 9건(28%)으로 뒤를 이었다. 상당수 사고가 이용객의 부적절한 판단과 행동에서 비롯된 셈이다.

들어가지 말라고 해도 들어갔다 추락·고립

군산·부안의 연안 사고는 같은 기간 인천(306건), 태안(174건), 부산(125건), 서귀포(117건), 제주(115건)에 비해서는 많은 편은 아니다. 하지만 군산·부안은 갯바위와 방파제, 항·포구, 해안절벽, 갯벌과 무인도 등 위험구역이 넓게 흩어져 있어 다른 곳에 비해서도 상시 관리가 쉽지 않다. 결국 방문객이 경고판 등을 제대로 확인하고 스스로 안전을 지켜야 하는 셈이다.

서해안 갯벌과 무인도는 특히 물때에 따라 위험도가 급변한다. 해루질이나 갯벌 체험을 하다 조금만 늦어도 돌아가는 길이 물에 잠길 수 있다. 상시 안전 요원이 없는 갯바위와 섬은 사고 신고를 해도 구조대가 현장에 접근하기 쉽지 않다.

군산해경은 무녀도 쥐똥섬 등 고립 사고가 잦은 곳에 방송 장치를 설치해 밀물 위험을 반복해 알리고 있다. 하지만 대부분의 조난자는 조금만 더 머물려다 고립되거나 사고를 당한다.

연안 사고는 관광객과 낚시객이 늘고 폭염·호우·태풍 등 기상 변화가 잦은 7~9월에 더 위험하다. 군산해경의 최근 3년간 통계를 보면 군산 관내 연안 사고 33건 가운데 10건(30.3%)이 이 기간에 발생했다.

긴 해안선과 수많은 섬이 있는 군산·부안에서는 모든 위험 구역을 상시 관리할 수 없다. 물론 사고 예방을 위해 안전 시설을 늘리고 순찰을 강화하는 한편 사고 다발 지점의 지형과 물때별 위험 요인을 구체적으로 파악해 보완할 필요도 있다. 무엇보다 방문객 스스로 출발 전 물때와 기상 정보를 확인하고 경고판이나 펜스로 출입을 제한한 곳에는 들어가지 않아야 한다.

배종현 군산해양경찰서 해양안전과 경사는 “위험하다는 표시나 접근 금지 등 출입을 제한하는 안내는 반드시 지켜달라”며 “출입 통제 구역을 비롯한 위험 구역은 언제든 사고가 발생할 수 있는 장소”라고 말했다.