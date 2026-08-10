[단독]“한국인만 콜센터·매장 부당 발령” 이케아 본사 직원들 노동청 진정···이케아 “충분히 협의”

이케아코리아 부서 통폐합 등 조직 개편 단행 진정 낸 5명, 기존 경력과 무관한 직무 전환 거부 “6개월 임시직·퇴사 패키지 압박···사퇴 강요” 이케아 측 ‘’고용 유지 위한 지원 방안, 국적 무관“

이케아코리아 본사(SO·Service Office) 직원들이 “콜센터와 매장 등으로 부당한 인사발령과 자발적 퇴직을 강요받았다”고 주장하며 고용노동부에 집단 진정을 냈다. 이들은 본사 조직 개편 과정에서 한국인 직원만을 표적으로 부당힌 인사발령과 퇴사 권고가 이뤄졌다고도 주장했다. 이케아코리아 측은 “내부 직무 전환 기회는 모두에게 공정하게 주어졌다”고 반박했다.

9일 경향신문 취재를 종합하면, 이케아코리아 본사에서 근무했던 직원 A씨 등 5명은 최근 고용노동부 안양지청에 “회사가 우월적 지위를 이용해 부당한 인사조치를 냈다”며 이케아코리아의 근로기준법 위반 여부를 조사해달라고 진정을 넣었다. 이들 중 4명은 경기지방노동위원회에 부당전보 구제 신청도 제출했다.

이케아코리아는 지난 4월부터 기존 부서를 통폐합하거나 부서를 신설하는 조직 개편을 진행했다. 이 과정에서 3개월 동안 직원들을 대상으로 직무 전환을 위한 경쟁 채용을 진행했다. 내부 채용 공고를 띄우면 직원들이 지원해 면접을 본 뒤, 합격하면 직무를 전환하는 식이다.

이케아코리아 측에 따르면, 조직 개편으로 직무에 영향을 받은 이들은 본사 직원 160명 중 30여명이다. 이들 중 내부 직무를 찾지 못해, 매장직으로 임시 발령을 받거나 회사로부터 ‘위로금을 받는 퇴사 패키지’를 안내받은 이들은 10여명이다.

A씨 등은 기존 직무에서 제명 통보를 받은 뒤 희망 직무에 지원했다가 탈락하거나, 경력과 무관한 직무로의 전환을 거부했다. 이들은 직무를 전환하지 못하자, 회사로부터 면담 등을 통해 ‘6개월간 매장 내 임시직 발령’과 ‘퇴사 패키지’ 선택을 압박받았다고 주장한다.

결국 A씨 등은 이달 초부터 6개월간 매장 물류팀이나 원격고객접점 부서(콜센터)로 배치됐다. 업무는 매장에서 가구 등을 옮기거나 고객 민원 전화를 받는 것이다. 직전 본사에서 맡았던 사무 업무와는 거리가 멀다.

A씨 등은 회사의 이런 인사발령이 자신들의 근로조건에 일방적으로 불이익을 주고, 사실상 해고를 우회하려는 조치라고 주장한다. A씨의 인사발령서에는 ‘발령 기간 종료 이후 발령 전과 동일한 업무나 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무를 보장하지 않으며, 기간 종료 전에 스스로 다른 직무의 기회를 찾고 지원해야 한다’고 명시돼 있다. A씨는 “사실상 임시 일반직 6개월 뒤 고용관계 종료를 예고한 것”이라며 “고용 불안을 조성하고 자발적 퇴직을 강요했다”이라고 했다.

또 조직 개편이 사실상 구조조정이며, 이는 한국인 직원에게만 차별적으로 이뤄졌다고 주장했다. 조직 개편 과정에서 기존 본사 직무에서 밀려나 매장이나 콜센터로 발령받거나 퇴사한 이들은 모두 한국인 직원뿐이고 외국인 직원은 이런 사례가 없다는 것이다. A씨 등은 “회사는 다수 한국인 직원들에게 전문 직무와 무관한 하위 직급 임시직 발령 또는 퇴사 패키지 압박에 의한 권고사직을 동시에 제시했다”며 “회사의 압박을 버티지 못하고 퇴사 패키지를 수령한 한국인 직원들 사례가 다수 있다”고 했다.

이케아코리아 측은 이러한 인사발령에 대해 “해당 직무가 기존 업무와 차이가 있었던 것은 사실이나, 이는 최종 배치가 아닌 한시적 조치로서 직원들의 고용을 유지하고 향후 직무 전환 기회를 지원하기 위한 목적”이라고 밝혔다. 이어 “퇴직 지원 프로그램은 약 3개월간 내부 채용 및 직무 전환 기회를 충분히 검토한 이후에도 적합한 역할을 찾기 어렵거나, 직원 본인이 직무 전환을 원하지 않는 경우 별도로 안내한 지원 방안”이라고 했다.

직무 전환도 전 직원을 대상으로 조직 개편 설명회와 질의응답, 면담 등을 통해 충분한 협의를 거쳤다고 반박했다. 이케아코리아 측은 “(지노위) 구제 신청을 접수한 직원들에게도 최소 4회에서 최대 9회에 걸쳐 설명회와 면담을 진행했고, 개편된 조직 내 직무에 대한 내부 채용에 우선 지원할 기회를 제공했다”고 밝혔다.

조직 개편에 대해 이케아코리아 측은 “고객 수요와 옴니채널(온·오프라인 통합) 사업 환경에 대응하기 위해 약 2000여명 직원 중 160여명이 근무하는 SO 조직의 역할을 재설계한 조직 개편으로, 인력 감축을 목적으로 추진된 것이 아니다”라고 밝혔다.

한국인 직원만이 차별적 조치를 받았다는 주장에 대해선 “직무 변화가 발생한 직원에겐 국적과 관계없이 동일한 내부 채용 및 직무 전환 절차가 적용됐다”며 “실제로 외국인 직원 중에도 다른 직원들과 동일한 절차를 거쳐 새로운 직무로 전환한 사례가 있다”고 했다. 이어 “다만 현재 SO에서 근무하는 외국인 직원들은 다양한 국가에서의 경험을 바탕으로 한국 시장의 역량 강화와 로컬 인재 육성 등을 위해 한시적으로 파견된 경우가 대부분”이라며 “이에 따라 개편된 조직에서도 이러한 역량과 역할이 필요한 직무는 지속적으로 유지됐다”고 밝혔다.