트럼프, 핵합의 없이도 승전선언 모색하나···이란의 강경 요구에도 “로키로 대응 중”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 핵 협상이 타결되지 않더라도 호르무즈 해협만 재개방되면 일방적으로 승리 선언을 하고 전쟁에서 발을 빼는 방안을 타진해 온 것으로 알려졌다. 하지만 이란은 그럴수록 해협 재개방에 필요한 요구사항을 더 늘리며 트럼프를 압박하는 형국이다.

월스트리트저널(WSJ)은 9일(현지시간) 복수의 미국 관료를 인용해 “트럼프 대통령이 지난 몇 주 동안 이란이 해협을 완전히 재개방하면 승리를 선언할 수 있도록 사전 작업을 해왔다”며 “고위 참모들에게는 핵 합의 없이도 전쟁에서 발을 뺄 의향이 있다는 뜻을 사적으로 내비쳤다”고 전했다.

실제 트럼프 대통령의 최근 발언은 그가 퇴진을 모색하고 있음을 시사한다. 트럼프 대통령은 자신이 이란 주요 핵 시설을 파괴했기 때문에 이란이 한동안 핵 개발을 재개할 가능성이 작으며, 호르무즈 해협도 미군의 대이란 해상 봉쇄로 “어느 정도 열려있는 상태”라고 강조해 왔다. 지난 7일에는 ‘트럼프 대통령은 승리했다’는 우파 매체의 기사를 “필독”이라는 글과 함께 자신의 소셜미디어에 공유하기도 했다.

트럼프 정부 관계자들은 호르무즈 해협이 재개방되면 트럼프 대통령이 해상 봉쇄를 해제하고, 현재의 휴전을 무기한 연장할 가능성이 크다고 WSJ에 말했다.

그러나 출구 열쇠는 미국이 아니라 이란이 쥐고 있는 모양새다. 이란은 중간선거까지 3개월도 채 남지 않아 마음이 급한 트럼프 대통령의 상황을 이용하려는 듯 계속해서 판돈을 올리고 있다. 전날 이란 최고 국가안보회의(SNSC)의 모하마드 바게르 졸가드르 사무총장은 호르무즈 해협 재개방을 위한 조건으로 미국의 대이란 해상 봉쇄 종료와 경제 제재 해제, 동결 자산 반환, 전쟁 피해 배상을 요구했다.

그런데도 트럼프 대통령은 이란에 대한 부노를 표하거나 추가 공격을 언급하지 않았다. 불과 일주일 전까지만 해도 ‘2차 세계대전 이후 최고 강도의 공격’을 예고했던 것과 크게 달라진 모습이다. 트럼프 대통령은 이날 미 온라인 매체 액시오스와의 전화 인터뷰에서 “우리는 그들과 반쯤만 협상하고 있는 셈”이라며 “극심한 인플레이션에 시달리고 돈이 없는 이란의 상황을 지켜보고 있을 뿐”이라고 말했다.

그러면서 현재 상황에 대해 “항상 그랬듯이 체스 게임과 같다”며 “결국은 잘 풀릴 것”이라고 말했다. 이란의 강경한 추가 요구에도 일단 협상의 여지를 열어둔 채 당분간 상황을 지켜보겠다는 입장을 내비친 것으로 풀이된다.

액시오스는 “트럼프 대통령이 새로운 군사적 위협을 언급하는 대신 이란에 대한 경제적 압박을 강화할 준비가 돼 있음을 시사했다”고 평가했다. CNN 방송도 “트럼프 대통령은 공습을 당분간 중단한 가운데 이란에 대한 경제적 압박을 강화할 것임을 시사했다”고 평가했다.

이는 미국의 미사일 재고량이 위험 수준까지 떨어진 것과 무관치 않아 보인다. 최근 미 언론들은 미군이 이란과의 전쟁 과정에서 요격 미사일은 절반 이상, 일부 공격용 미사일은 거의 다 탕진한 것으로 보이지만 재고를 보충하는 데는 수년이 걸릴 것이라고 보도하고 있다.

미 싱크탱크인 전략국제연구센터(CSIS)의 중동 프로그램 책임자인 모나 야쿠비안은 “트럼프 대통령이 체면을 지키면서 전쟁에서 벗어날 수 있는 방안을 모색하기가 점점 더 어려워지고 있다”고 WSJ에 말했다.