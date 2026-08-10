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닭·돼지 줄폐사에 가축 폭염사고 보험접수 두달 간 2000건 넘어

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본문 요약

올 여름 폭염으로 축산농가의 가축 폭염사고 보험접수 건수가 최근 두 달간 2000 건을 웃돌고 있는 것으로 나타났다.

매년 폭염이 심해지면서 연간 보험금 지급 규모와 신규 가입자는 급증하고 있다.

10일 NH농협손해보험에 따르면 가축재해보험 가입 축산농가의 가축 폭염사고 관련 보험 접수 건은 올해 들어 지난 7일까지 2135건으로 집계됐다.

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닭·돼지 줄폐사에 가축 폭염사고 보험접수 두달 간 2000건 넘어

입력 2026.08.10 07:22

  • 김경민 기자

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송미령 농림축산식품부 장관이 8일 전북 익산시 소재 육계 농장과 상추 시설하우스를 방문하여 폭염 대응 상황을 점검하고 있다. 농림축산식품부 제공

송미령 농림축산식품부 장관이 8일 전북 익산시 소재 육계 농장과 상추 시설하우스를 방문하여 폭염 대응 상황을 점검하고 있다. 농림축산식품부 제공

올 여름 폭염으로 축산농가의 가축 폭염사고 보험접수 건수가 최근 두 달간 2000 건을 웃돌고 있는 것으로 나타났다. 매년 폭염이 심해지면서 연간 보험금 지급 규모와 신규 가입자는 급증하고 있다.

10일 NH농협손해보험에 따르면 가축재해보험 가입 축산농가의 가축 폭염사고 관련 보험 접수 건은 올해 들어 지난 7일까지 2135건으로 집계됐다. 이중 약 99%인 2115건은 무더위가 본격화한 7월(1770건)과 8월(345건)에 집중됐다.

가축재해보험은 폭염·풍수해·폭설·지진 등 자연재해와 화재, 가축질병 등 축산농가가 입을 수 있는 다양한 피해를 보상하는 상품이다. 정부에서 보험료의 절반을 지원하는 농업인 사회안전보험 성격이다. NH농협손보가 시장점유율 대부분을 차지하고 있다.

가축재해보험은 소·돼지·가금·말 등 다양한 가축을 대상으로 하지만, 폭염재해보장 추가특약은 돼지와 가금(닭·오리·메추리) 보험 종목에만 있다. 소는 폭염과 한파에 상대적으로 강하지만, 돼지는 두꺼운 지방층 등 영향으로 열을 잘 배출하지 못한다. 닭도 땀샘이 발달하지 않아 온도 변화에 취약하고 밀집 사육 특성상 폭염에 영향을 크게 받기 때문이다.

올해 폭염사고 관련 전체 보험 접수 건 가운데 돼지가 1628건, 가금이 507건으로 각각 집계됐다.

최근 몇 년간 보험금 지급액도 크게 늘고 있다.

2022년 76억4000만원에서 2023년 107억3000만원, 2024년 229억6000만원, 지난해 297억2000만원으로 3년 연속 증가세다. 최근 5년(2021∼2025년)간 총 보험금 지급액은 794억9000만원에 달한다.

해마다 폭염으로 인한 축산농가 피해가 커지고 정부 및 지방자치단체에서도 보험 가입을 독려하면서 가축재해보험 가입자 수는 늘고 있다.

특히 올해는 상반기에만 이미 3만6609건으로 집계됐다. 이는 앞선 3개년(2023∼2025년) 연평균 신규가입 건수인 4만261건에 가까운 규모다.

한편, NH농협생명의 농업인안전보험을 통해 온열질환 보험금을 지급받은 온열질환자 수도 2024년 136명(총 1억1천400만원)에서 지난해 217명(총 1억2000만원)으로 늘었다. 올해 들어서는 지난달 말까지 48명(총 5900만원)이 온열질환으로 보험금을 수령했다.

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