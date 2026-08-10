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교황 “러·우크라 모두 민간인 겨눈 공격 멈춰야”

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레오 14세 교황이 9일 러시아와 우크라이나 양측에 민간인을 겨냥한 공격을 중단할 것을 촉구했다.

러시아도 민간인 피해를 입고 있다.

러시아 벨고로드에서 밤새 민간인 5명이 숨지고 24명이 다친 것으로 전해졌다.

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교황 “러·우크라 모두 민간인 겨눈 공격 멈춰야”

입력 2026.08.10 07:24

  • 조형국 기자

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레오 14세 교황이 지난 9일(현지시간) 바티칸에서 주간 기도를 인도하고 있다. 로이터연합뉴스

레오 14세 교황이 지난 9일(현지시간) 바티칸에서 주간 기도를 인도하고 있다. 로이터연합뉴스

레오 14세 교황이 9일(현지시간) 러시아와 우크라이나 양측에 민간인을 겨냥한 공격을 중단할 것을 촉구했다.

레오 14세는 이날 성베드로 광장에서 열린 주일 삼종기도에서 러시아와 우크라이나에서 무고한 이들의 희생이 이어지는 상황을 언급하면서 “비극적인 공격이 늘면서 아이를 포함한 민간인 희생자가 늘고 있다”고 말했다고 바티칸뉴스가 전했다.

레오 14세는 이어 “양측 모두 국제법을 존중하고 민간 목표물에 대한 공격을 중단할 것을 진심으로 다시 한번 호소한다”고 강조했다. 그는 “전쟁은 다른 전쟁과 엄청난 고통만 초래한다”며 “폭력의 악순환을 멈추고 외교와 대화를 위한 공간을 열여 평화의 길을 닦아야 할 때”라고 했다.

최근 러시아의 탄도미사일, 활공폭탄 등의 공격으로 민간인 사상자가 속출하고 있다. 우크라이나 하르키우에서 2명이 숨지고 13명이 부상했다. 지난달 러시아군의 공격으로 우크라이나 민간인 최소 377명이 숨지고 2129명이 다쳤다고 우크라이나 정부는 집계했다. 이는 2022년 4월 이후 월간 기준 가장 큰 규모의 민간인 피해다.

러시아도 민간인 피해를 입고 있다. 러시아 벨고로드에서 밤새 민간인 5명이 숨지고 24명이 다친 것으로 전해졌다. 지난 3일 러시아 남부 흑해 휴양지에서 드론이 폭발해 아동 3명을 포함해 총 7명이 숨졌다. 우크라이나는 최근 러시아 후방의 물류시설을 집중 겨냥한 군사 작전으로 약 122억달러(약 17조원)의 손실을 입혔다고 주장했다.

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