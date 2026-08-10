무더위 계속되는 월요일…강원·경상·제주엔 비

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 10일 무더위와 열대야가 이어지겠다. 강원과 경상권, 제주도 일부 지역에는 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 중부지방은 구름이 많고 강원 동해안과 남부지방, 제주도는 대체로 흐리겠다. 아침까지 강원 동해안·산지와 경상권에, 오전까지 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지와 부산·울산·경남, 대구·경북, 제주도에서 각각 5㎜ 안팎이다. 충북 남부와 전북, 전남 남해안·남부 서해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

낮 최고기온은 27~34도로 예보됐다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 11일까지 열대야가 나타나는 곳이 있는 등 무더위가 이어질 전망이다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 24.8도, 인천 26.0도, 수원 25.1도, 춘천 21.4도, 강릉 21.8도, 청주 25.7도, 대전 26.3도, 전주 26.7도, 광주 27.4도, 제주 27.8도, 대구 25.0도, 부산 26.6도, 울산 24.6도, 창원 27.1도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

대부분 해상에서는 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠다. 남해안과 동해안, 제주도 해안에서는 너울에 의한 높은 물결이 백사장이나 갯바위, 방파제를 넘을 수 있어 안전사고에 유의해야 한다.