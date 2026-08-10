가구 수보다 주택 수가 더 많지만···판잣집·여관 사는 주거취약가구 55만 달해

가구 수보다 주택 수가 더 많지만, 판잣집이나 비닐하우스 등 열악한 환경에서 거주하거나 일정한 거처 없이 여관 등을 전전하는 주거 취약 가구가 55만명, 약 33만호에 육박하는 것으로 나타났다.

10일 국가데이터처에 따르면 지난해 11월 1일 기준 호텔·여관 등 숙박업소 객실이나 판잣집, 비닐하우스 등에 사는 가구는 총 54만5000가구로, 전체 가구(2324만6000가구)의 2.3%를 차지했다.

호텔·여관 등 숙박업소 객실에서 사는 가구가 5만8000가구, 판잣집·비닐하우스 9410가구, 주택 이외의 거처 중 ‘기타’에 해당하는 가구는 47만8000가구로 각각 집계됐다.

주택 이외의 거처 중 ‘기타’는 공사장 임시막사와 상가, 마을회관 등에 해당한다. 오피스텔, 호텔·여관 등 숙박업소의 객실, 기숙사·특수사회시설, 판잣집·비닐하우스 등을 제외하고 주택의 요건을 갖추지 못한 모든 거주 공간을 말한다. 주택 이외의 거처상 세부 분류는 매년 행정자료로 파악하기 쉽지 않아 5년 주기로 조사·공표된다.

주거 취약 가구는 관련 통계가 현재 기준으로 개편된 2015년 40만3천가구에서 2020년 49만가구로 21.5% 증가했고, 지난해에도 5년 전보다 11.2% 늘었다.

시도별로 보면 서울이 14만8000가구로 가장 많았다.

서울의 주거 취약 가구는 2015년 10만3000가구에서 2020년 13만5000가구로 30.7% 늘었고, 지난해에도 5년 전과 견줘 9.3% 늘어나 증가세가 계속되고 있다.

다음은 부산(13만1000가구)으로, 서울·부산에 전체 주거 취약 가구의 75%를 차지하는 41만가구가 몰린 것으로 나타났다.

데이터처에 따르면 판잣집, 비닐하우스, 숙박업소 객실, 기타 주택 이외의 거처는 호(戶)수로 32만7000호다. 이번 세제 개편으로 종합부동산세를 내게 될 공시가격 14억원 초과 공동주택은 36만3000호인 것을 감안하면 전국 고가주택 수 만큼 취약한 거처가 남아있다는 뜻이다.

주거 취약 가구의 증가는 주택 보급률이 꾸준히 상승하고 있는 점과도 대조를 이룬다.

주택 수를 가구 수로 나눈 비율인 주택 보급률은 2024년 103%다. 가구보다도 주택이 많은 것으로, 산술적으로 보면 한 가구당 주택 한 채를 보유할 수 있다. 그렇지만 주택에서 밀려난 가구는 계속해서 늘어나고 있다.