리얼미터가 10일 발표한 여론조사에서 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 43.3%를 기록했다. 같은 기관 조사에서 취임 후 최저치로, 이 대통령 지지율이 더불어민주당 지지율을 밑돈 것도 취임 후 처음이다.

에너지경제신문이 여론조사기관 리얼미터에 의뢰해 지난 3일부터 7일까지 전국 만 18세 이상 성인 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가 응답은 전주 대비 2.6%포인트 하락해 43.3%, 부정 평가는 2.5%포인트 상승한 53.0%로 나타났다.

긍정 평가는 4주 연속 하락했고, 부정 평가는 2주 연속 오차범위(±2.0%포인트) 밖에서 우세한 흐름이 이어졌다.

리얼미터는 “부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염 및 경제 불안 요인까지 중첩되면서, 특히 서울·보수층·고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정 평가 하락세가 4주 연속 지속됐다”고 밝혔다.

지난 6일부터 7일까지 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 진행된 정당 지지도는 더불어민주당 44.6%, 국민의힘 37.6%로 조사됐다. 민주당과 국민의힘 지지율은 각각 전주보다 0.5%포인트, 0.1%포인트 하락했다.

조국혁신당은 2.9%, 개혁신당 2.9%, 진보당 1.5%로 나타났다. 무당층은 9.0%로 집계됐다.

리얼미터는 민주당 지지율과 관련해 “부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대·보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다”고 밝혔다. 국민의힘 지지율에 대해선 “정부 세제안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울·대구경북 및 보수층이 결집했으나, 당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습을 보인다”고 밝혔다.

대통령 국정 수행과 정당 지지도 조사 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.