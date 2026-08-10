6000억 규모 ‘국민성장펀드’, 청년 가입 금액 비중은 ‘13%’ 그쳐

금융당국이 지난 6월 출시한 6000억원 규모의 국민참여형 국민성장펀드의 청년층 가입 금액 비중이 13%에 그친 것으로 나타났다. 판매 당시 ‘완판’될 정도로 인기가 높았지만 청년 특성상 투자 여력이 크지 않고 중도 환매 제한에 부담을 느낀 영향으로 풀이된다.

10일 김상훈 국민의힘 의원실이 금융위원회로부터 받은 자료에 따르면, 판매종료일인 6월11일 완판된 1차 국민성장펀드의 가입자는 총 3만38명이었다. 판매처 별로 10개 은행이 1만5201명(약 2748억원), 15개 증권사가 1만4837명(약 3241억원)이었다.

연령별로 보면, 50대 가입자가 1만명이 넘고 가입금액이 2300억원대로 전체의 3분의 1 이상을 차지해 가장 많았다. 은행권에서 5019명(33.0%)에 가입금액은 1042억원(37.9%)이고 증권사에서는 5154명(34.7%)에 1274억원(39.3%)이다.

40대가 은행 4353명(713억원)·증권사 5004명(993억원)으로 뒤를 이었다.

반면 2030 세대는 가입자가 6000명 미만이고 가입 금액도 800억원선에 그쳤다. 가입자는 은행 3106명(20.4%), 증권사 2746명(18.5%)이고 가입 금액은 각각 364억원(13.2%), 438억원(13.5%)이었다.

청년층은 애초에 투자 여력이 크지 않은 데다, 5년 만기 구조로 중도 환매가 제한된 점이 문턱으로 작용한 것으로 풀이된다.

고령층은 가입자가 많지 않았지만, 1인당 평균 가입 금액은 가장 많았다. 60대 이상은 가입자가 4588명인데 가입 금액은 1157억원이었다. 1인당 평균 은행에서 2336만원, 증권사에서 2780만원을 투자했다. 전체 평균 가입금액인 은행 1808만원, 증권사 2184만원에 비해 훨씬 높다.

전체 가입자의 약 90%는 투자금이 3000만원 이하였다. 은행에서는 1만3760명(90.5%), 증권에서는 1만3150명(88.6%)이 3000만원을 넘지 않았다.

서민형 가입자 비중은 당초 배정된 20%를 웃돌았다. 가입자 수 기준으로는 은행 45.8%·증권사 31.7%였고, 가입 금액 기준으로는 은행 43.1% 증권사 27.9% 수준이었다. 금융위는 오는 9월 2차 국민성장펀드를 6000억원 규모로 출시하면서 서민형 배정 비중을 기존 20%에서 50%로 늘린다. 1차 펀드 청년 가입자의 60% 이상이 서민형인 만큼 청년 유입을 유도한다는 취지다.

다만 최근 국내 주식시장 변동성과 코스닥 지수 하락, 1차 펀드의 초기 수익률 부진은 흥행 변수로 꼽힌다.