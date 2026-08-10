위독설 의식했나···모즈타바, 강경파 임명·대통령 면담 ‘광폭 행보’

이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장에 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 군사고문 모흐센 레자이 전 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관이 임명됐다.

모즈타바 최고지도자는 9일(현지시간) 레자이 전 총사령관을 SNSC 사무총장에, 모하마드 바게르 졸가르드 SNSC 사무총장을 최고지도자 정치고문에 임명한다고 성명에서 밝혔다. 레자이는 16년 동안 최장수 혁명수비대 총사령관직을 맡은 인물로, 이란 지도부 내에서도 초강경파로 꼽히는 인물이다. 그는 지난달 호르무즈 해협을 두고 “수십개의 원자폭탄보다 더 중요하며, 이란은 이를 지켜내겠다”고 말하며 미·이란 전쟁 이후 이란의 새로운 전략 자산으로 급부상한 호르무즈 해협의 통제권을 포기하지 않겠다는 뜻을 재차 드러냈다.

모즈타바 최고지도자는 마수드 페제시키안 대통령과 회동 사실을 알리며 위독설 등 자신의 신상을 둘러싼 의혹을 부인했다. 이란 최고지도자실은 성명에서 “페제시키안 대통령이 집권 3년 차를 시작하며 모즈타바 최고지도자를 만나 대화했다”고 밝혔다. 정확한 회동 날짜는 공개하지 않았다.

최고지도자실은 두 지도자가 만나 “국민의 생계에 필요한 물자와 관련한 현안, 전쟁 상황과 전망, 군사 분야의 변화, 재정·외환·에너지 등 지출 관리 및 재원 확보 방안 등을 상세히 논의했다”고 밝혔다.

이번 회동은 모즈타바 최고지도자가 취임 후 단 한 번도 공개석상에 모습을 드러내지 않는 가운데 이뤄졌다. 페제시키안 대통령이 지난 6일 모즈타바 최고지도자와의 소통이 “현재 매우 어렵다”고 밝히면서 논란이 커졌다. 위독설, 사망설, 행방불명설 등 모즈타바 최고지도자의 신상과 관련한 의혹이 여러 차례 제기돼왔다.

IRGC 관계자는 이날 타스님통신에 모즈타바 최고지도자의 사진이 “앞으로 공개될 것”이라고 말하면서도 구체적인 시점은 언급하지 않았다.