“관광 말고 살아보세요” 예산서 22일간 직접 커뮤니티 만드는 청년들

17일까지 만 39세 이하 청년 8명 내외 모집 예산 거주하며 커뮤니티 운영·지역 가게 체험

충남 예산에서 21박22일간 지역 주민과 관계를 맺고 직접 커뮤니티를 운영해보는 청년 지역살이 프로그램이 진행된다.

내일마을 협동조합이 운영하는 예산청년마을 ‘내일’은 오는 17일까지 ‘예산 내일 스테이: 커뮤니티를 시작하는 22일’ 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다.

프로그램은 오는 31일부터 다음달 21일까지 예산군에서 진행된다. 만 39세 이하 청년 8명 안팎을 선발하며 참가자에게는 21박22일간 숙박과 식재료, 커뮤니티 운영비 등이 지원된다.

이번 프로그램은 지역을 단순히 방문하는 데 그치지 않고 지역 주민과 반복적으로 만나 관계를 형성하는 데 초점을 맞췄다.

참가자들은 책·영화·사진·산책·요리·운동·기록 등 자신이 좋아하는 분야를 주제로 직접 커뮤니티를 만든다. 모임의 대상과 일정, 장소, 홍보 방식 등을 직접 정하고 지역 주민과 청년을 대상으로 참가자를 모집한다.

운영진은 참가자의 아이디어를 대신 기획하기보다 기획과 홍보, 운영 과정에서 실행을 돕는다. 참여자가 모집 과정에서 원하는 만큼 사람을 모으지 못할 경우 대상이나 시간, 장소, 홍보 문구 등을 수정해 다시 시도하는 방식이다.

예산청년마을 ‘내일’은 올해 산책 커뮤니티 ‘밤빛크루’를 10차례 운영해 36명이 가입했으며 회차별 평균 10명가량이 참여했다. 요리 커뮤니티 ‘지니밥상’도 5차례 운영해 20명이 가입했다.

지역 가게에서 지역의 일상을 경험하는 프로그램도 마련된다.

참가자들은 예산 지역 가게 2곳에서 각각 5일씩 하루 3시간 동안 머무르는 ‘오일사장 가게 체험’에 참여한다. 가게 운영과 손님의 흐름을 가까이에서 살펴보고 지역 상인과 관계를 맺는 방식이다.

희망자는 전시와 마켓, 오픈데이 등 지역 공동행사 기획에도 참여할 수 있다.

박정수 내일마을 협동조합 대표는 “지역살이가 좋은 풍경을 보고 사진을 남기는 것으로 끝나면 지역에 새로운 관계나 다음 활동이 생기기 어렵다”며 “어디를 방문했는지보다 다시 만나고 싶은 사람이 생겼는지를 중요하게 보고 있다”고 말했다.

참가 신청은 예산청년마을 인스타그램 ‘@nae_il.yesan’ 프로필 링크를 통해 할 수 있다.