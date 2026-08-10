“대기실에서 직접 주사 놓고···” 난자 동결 과정 공개한다는 의원

‘민주 차기 대권 주자’ 오카시오코르테스 의원 “내 삶을 주도하기 위해 내린 선택” 입장 밝혀 2028년 대선 출마 여부엔 “가능성 배제 안 해”

미국 민주당의 차기 대권 주자 중 한 명인 알렉산드리아 오카시오코르테스 연방 하원의원(뉴욕·민주)이 9일(현지시간) 난자 동결 시술을 받기로 했다고 밝혔다.

오카시오코르테스 의원은 이날 인스타그램에서 “내 삶을 내가 주도하기 위해 내린 선택”이라며 이같이 말했다. 그는 ABC 방송 인터뷰에 나서기 전 대기실에서 주사를 맞는 장면을 공개하며 자신의 결정과 생각을 소개했다. 그는 “모두 이 모습을 봐주셨으면 좋겠다. 왜냐하면 여성은 무엇이든 할 수 있기 때문”이라며 “대기실에서 직접 주사를 놓고, 화장도 하고, 나가서 국제 정세와 국내 정책에 관해 얘기하고, 다시 돌아와 제 삶을 살면서 할 일을 하는 게 멋진 일이라 생각한다”고 말했다.

그는 앞으로의 시술 과정을 계속 공유하겠다고 했다. 그는 난자 동결 시술을 위해 오랫동안 돈을 모아왔고, 또 최종 결정까지 오랜 고민을 이어왔다고 밝혔다. 그는 SNS에 시민들이 궁금한 점을 질문할 수 있도록 질문 창을 열었다.

오카시오코르테스 의원은 이어진 ABC 방송 인터뷰에서 더 깊은 속내를 털어놨다. 그는 자신의 결정을 공개하기로 한 이유 중 하나가 현재의 정치 상황이라고 설명했다. 그는 “정부가 임신 중지부터 건강한 임신을 할 권리에 이르기까지 재생산권 논의와 의료를 제한하는 환경에서, 정치인으로서 화두를 던지고 그 과정을 공유하는 게 중요하다고 생각한다”고 했다.

오카시오코르테스 의원은 2028년 대선 출마 여부에 대해 “가능성을 배제하지 않고 있다”며 “엄청난 지지에 매우 겸허한 마음을 갖고 있다”고 답했다.

미국 민주사회주의자(DSA) 진영에 속하는 오카시오코르테스 의원은 진보 진영의 젊은 리더로 주목받아왔다. 지난달 뉴햄프셔대(UNH) 조사에서 그는 민주당 성향 유권자 지지율 22%로, 피트 부티지지 전 교통부 장관(21%)을 제치고 처음 1위에 올랐다.