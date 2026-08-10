‘미래는 식품 산업이 대세될 것’···경북도, ‘식품한류산업국’ 신설

경북도는 식품 산업의 발전을 도맡을 부서인 ‘식품한류산업국’을 신설한다고 10일 밝혔다.

경북도는 이른바 ‘K-푸드’의 세계화 및 미래 식품산업을 선도하기 위해 전담 조직을 만들었다고 설명했다. 농·임·축·수산물 등 경북지역의 다양하고 풍부한 식재료와 유기적으로 결합된 전통 식문화 자산을 무기 삼아 고부가가치 미래 전략산업으로 키우겠다는 게 경북도의 목표다.

도는 그간 원물 생산과 단순 1차 가공에 머물던 지역 농·식품 산업을 인공지능(AI)·스마트제조·바이오 기술이 결합된 첨단산업으로 발전시킨다는 방침을 세웠다.

해당 부서는 식품한류산업 육성 종합계획 수립 및 시행과 식품산업 투자유치 및 푸드테크 기업 지원, 식품관광 활성화 및 식문화 진흥, K-푸드 해외 인증 및 수출 거점 확보 등 식품 산업 전반을 총괄할 예정이다.

특히 그린바이오산업 육성지구(포항·안동·상주·의성·예천)와 식품융합클러스터(마·생강·오미자·햄프씨드 특화)를 거점으로 청송 사과와 의성 마늘, 영주 풍기인삼 등 지역 특화 원료를 활용한 고령친화식품 및 건강기능식품 연구개발을 적극 지원할 계획이다.

또한 포항·구미·의성의 3대 푸드테크 연구지원센터를 중심으로 중소·중견 식품기업을 위한 인공지능 기반의 식품 자율제조 공정과 로봇 자동화 실증도 추진한다.

경북도는 <수운잡방>과 <음식디미방> 등 경북의 음식 고조리서를 바탕으로 전통 식문화 자산을 지식재산화하고, 독창적인 ‘경북 K-미식벨트’ 를 구축해 관광·문화 산업도 발전시킨다는 구상도 갖고 있다.

이철우 경북도지사는 “4차 산업시대의 핵심이 AI·반도체였다면, 먹고 놀고 즐기는 산업이 중심이 되는 5차 산업시대에는 식품이 대세가 될 것”이라며 “경북의 우수한 농산물 및 식문화 유산에 첨단기술과 한류를 연계해 세계적인 K-푸드 대표 기업이 경북에서 나오도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.