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본문 요약

경북도는 식품 산업의 발전을 도맡을 부서인 '식품한류산업국'을 신설한다고 10일 밝혔다.

도는 그간 원물 생산과 단순 1차 가공에 머물던 지역 농·식품 산업을 인공지능·스마트제조·바이오 기술이 결합된 첨단산업으로 발전시킨다는 방침을 세웠다.

해당 부서는 식품한류산업 육성 종합계획 수립 및 시행과 식품산업 투자유치 및 푸드테크 기업 지원, 식품관광 활성화 및 식문화 진흥, K-푸드 해외 인증 및 수출 거점 확보 등 식품 산업 전반을 총괄할 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘미래는 식품 산업이 대세될 것’···경북도, ‘식품한류산업국’ 신설

입력 2026.08.10 10:06

  • 백경열 기자

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경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도는 식품 산업의 발전을 도맡을 부서인 ‘식품한류산업국’을 신설한다고 10일 밝혔다.

경북도는 이른바 ‘K-푸드’의 세계화 및 미래 식품산업을 선도하기 위해 전담 조직을 만들었다고 설명했다. 농·임·축·수산물 등 경북지역의 다양하고 풍부한 식재료와 유기적으로 결합된 전통 식문화 자산을 무기 삼아 고부가가치 미래 전략산업으로 키우겠다는 게 경북도의 목표다.

도는 그간 원물 생산과 단순 1차 가공에 머물던 지역 농·식품 산업을 인공지능(AI)·스마트제조·바이오 기술이 결합된 첨단산업으로 발전시킨다는 방침을 세웠다.

해당 부서는 식품한류산업 육성 종합계획 수립 및 시행과 식품산업 투자유치 및 푸드테크 기업 지원, 식품관광 활성화 및 식문화 진흥, K-푸드 해외 인증 및 수출 거점 확보 등 식품 산업 전반을 총괄할 예정이다.

특히 그린바이오산업 육성지구(포항·안동·상주·의성·예천)와 식품융합클러스터(마·생강·오미자·햄프씨드 특화)를 거점으로 청송 사과와 의성 마늘, 영주 풍기인삼 등 지역 특화 원료를 활용한 고령친화식품 및 건강기능식품 연구개발을 적극 지원할 계획이다.

또한 포항·구미·의성의 3대 푸드테크 연구지원센터를 중심으로 중소·중견 식품기업을 위한 인공지능 기반의 식품 자율제조 공정과 로봇 자동화 실증도 추진한다.

경북도는 <수운잡방>과 <음식디미방> 등 경북의 음식 고조리서를 바탕으로 전통 식문화 자산을 지식재산화하고, 독창적인 ‘경북 K-미식벨트’ 를 구축해 관광·문화 산업도 발전시킨다는 구상도 갖고 있다.

이철우 경북도지사는 “4차 산업시대의 핵심이 AI·반도체였다면, 먹고 놀고 즐기는 산업이 중심이 되는 5차 산업시대에는 식품이 대세가 될 것”이라며 “경북의 우수한 농산물 및 식문화 유산에 첨단기술과 한류를 연계해 세계적인 K-푸드 대표 기업이 경북에서 나오도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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