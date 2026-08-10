“경기도가 용수 싸고 풍족하게 주니 역이용, 폐수 방류량 감축 노력 안 해”···삼성·하이닉스 저격한 추미애

추미애 경기지사가 국내 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스를 겨냥해 “폐수 방류량을 줄이는 노력을 하지 않는다”고 비판했다.

추 지사는 10일 자신의 SNS를 통해 “용수를 값싸고 풍족하게 이용할 수 있는 공급 대책을 공공의 힘으로 세워 주니 이를 역이용한다”라며 이같이 밝혔다.

추 지사는 “인텔과 TSMC 미국공장은 반도체 용수를 재활용하고 무방류 또는 최소방류 방향으로 기술투자를 하고 있다. 인가가 없는 사막에 반도체 공장을 지으면서도 환경피해를 줄이는 투자를 확대하고 있다”며 “그러나 글로벌 최대 반도체 기업인 삼성과 하이닉스는 정반대”라고 했다.

그러면서 “반도체 용수 점검 결과 일 110만t으로 풍부한 공급이 가능하다. 발전용 화천댐 물 공급도 가능하도록 법제화를 하고 있다”면서 “(배출량에 대해선) 기후환경에너지부의 엄격한 배출 기준도 없다”고 덧붙였다.

추 지사는 “기 행정지도한 대로 공정수의 방류수량을 최소화해서 줄여주시기 바란다”며 “경기도는 기후환경에너부에 안성 고삼저수지 방류 기준 등 환경영향평가를 더 엄격하게 적용해달라고 요구해야 한다”고 관계부서에 지시했다고 밝혔다.

그는 “위 2가지가 이행된 이후에는 그간의 회의 경과와 기업 측에 요구한 사항, 그리고 기업이 이를 성실히 이행하고 있는지 지속적으로 관리·감독해온 모든 과정을 지역민들께 충분히 설명해야 한다”라며 “2021년 상생협의안에 따라 생태저류지가 조성되고 그 공정이 차질 없이 지켜지고 있으며, 이 과정이 완료되기 전까지는 방류하지 않을 것임을 알리고, 주민들이 직접 눈으로 현장을 확인할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.