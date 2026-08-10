부산 시민 ‘소비자 상담’ 4만여건 살펴보니···의류·섬유 가장 많았다

부산 시민들은 올해 상반기 의류·섬유 관련 상담을 가장 많이 한 것으로 조사됐다.

부산시는 올 상반기 1372소비자상담센터와 부산소비생활센터를 통해 접수된 4만987건의 소비자 상담 사례를 분석한 결과, 의류·섬유 관련이 749건으로 가장 많았다고 10일 밝혔다. 이어 헬스장(460건)과 숙박시설(430건) 등의 순이었다.

의류·섬유 관련 상담의 경우 주로 겨울옷 세탁 후 변색되거나 계절 의류 수요 급증에 따른 배송 지연 및 교환·환불 거부 문제였다.

또한 헬스장은 일부 사업자의 폐업이나 영업 중단에 따른 환불 및 계약 해지 거부가 주요 상담 원인인 것으로 파악됐다. 여름 휴가철과 대형 콘서트를 앞두고 예약 취소와 위약금 상담 등 숙박시설 관련 문의도 많았다.

연령별로는 30대가 4822건(27.6%)으로 가장 많았다. 40대(4463건·25.5%)와 50대(3513건·20.1%)가 뒤를 이었다.

부산시는 피해 예방을 위해 소비자문제 전문가 8명을 선정해 주요 품목별 피해 예방 교육과 캠페인을 펼칠 계획이다.

또한 세탁업자와 체육시설업자, 숙박업소 종사자 등을 상대로 관련 규정을 홍보하고 하반기에는 어르신과 사회초년생을 위한 피해 예방 교육도 벌인다.

김기환 부산시 디지털경제실장은 “최근 급증하는 소비자 피해로부터 시민들을 보호하기 위해 실효성 있는 교육과 정보를 제공하겠다”고 말했다.