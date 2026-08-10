심한 잠꼬대 보이는 ‘이 질환’, 파킨슨병 위험 높은지 MRI만으로 알아본다

심한 잠꼬대가 특징인 렘수면행동장애 환자가 파킨슨병으로 진행할 위험이 어느 정도인지를 자기공명영상(MRI) 검사로 파악할 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 기존의 검사법을 대신해 고위험군을 보다 효율적으로 선별해낼 수 있다고 연구진은 설명했다.

삼성서울병원 신경과 주은연 교수와 영상의학과 김응엽·손범석 교수, 세종충남대병원 김재림 교수 연구팀은 방사선 노출이 없는 ‘신경멜라닌 민감 MRI’를 이용해 파킨슨병 위험이 큰 환자의 선별 가능성을 확인했다고 10일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 ‘뇌 영상과 행동’(Brain Imaging and Behavior)에 게재됐다.

렘수면행동장애는 잠을 자면서 소리를 지르거나 팔다리를 휘두르는 등 꿈속 움직임을 실제 행동으로 옮기는 질환이다. 파킨슨병이 나타나기 전 단계에서 발견되는 경우가 많지만 모든 환자가 파킨슨병으로 진행하는 것은 아니어서 고위험 환자를 조기에 선별하는 것이 중요한 과제였다.

현재 파킨슨병 위험 정도를 평가하는 가장 대표적인 검사로는 ‘도파민 운반체 양전자방출단층촬영(PET) 검사’가 있으나, 검사비용이 비싸고 시행기관이 많지 않은 데다 방사성 동위원소를 사용해야 하는 부담이 있어 모든 환자에게 시행하기에는 어려움이 컸다.

연구진은 이러한 한계를 보완하기 위해 신경멜라닌 민감 MRI에 주목했다. 신경멜라닌은 도파민 신경세포 안에 존재하는 색소로, 신경세포가 손상되면 함께 감소하기 때문에 MRI 검사를 통해 신경멜라닌의 양과 신호 강도를 분석하면 도파민 신경세포의 손상 정도를 간접적으로 확인할 수 있다.

이 검사법이 파킨슨병 고위험군을 잘 선별해낼 수 있을지 알아보기 위해 렘수면행동장애 환자 66명과 건강한 대조군 30명에게 검사를 시행한 뒤, 환자들을 다시 도파민 PET 검사 결과에 따라 이상 소견이 있는 군(37명)과 정상군(29명)으로 나눠 비교 분석했다.

그 결과, 도파민 PET 이상 소견이 있는 환자에게서만 신경멜라닌의 부피와 신호 강도가 뚜렷하게 감소한 것으로 나타났다. 반대로 PET 결과가 정상인 환자는 건강한 대조군과 의미 있는 차이를 보이지 않았다. 이는 신경멜라닌 민감 MRI가 도파민 신경세포 손상을 반영해 정밀검사가 필요한 고위험 환자를 선별하는 데 활용될 수 있음을 잘 보여준 결과다.

다만 연구진은 신경멜라닌 민감 MRI가 도파민 PET를 대체 가능한 것은 아니며, 모든 환자에게 정밀검사를 시행하는 대신 고위험 환자만 MRI로 먼저 선별해내는 새로운 검사 전략을 제시한 연구 결과라고 설명했다. 불필요한 검사 부담을 줄이고 정밀평가가 꼭 필요한 환자에게 의료자원을 보다 효율적으로 집중하는 효과를 볼 수 있다.

주은연 교수는 “렘수면행동장애 환자라고 모두 파킨슨병으로 진행하는 것은 아니다”라며 “환자마다 질병 진행 위험이 다른 만큼 앞으로 개별 위험도에 맞춰 검사와 추적관찰을 달리하는 맞춤형 관리 전략을 세우는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.