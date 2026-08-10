경우스님, 조계종 총무원장 출마 선언 “불교 대도약시대 열 것”

전북 고창 선운사 주지를 지낸 경우스님이 대한불교조계종 총무원장 선거에 출마하겠다고 밝혔다. 경우스님은 10일 오전 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 기자회견을 열고 “한국 불교 대도약의 시대를 열어가는 큰 걸음을 내딛고자 한다”며 선거 출마를 선언했다.

지난 6일 조계종 제 24대 교구 본사 선운사 주지직을 내려놓은 경우스님은 이날 “이 자리에 선 것은 오늘날 이 시대가 한국불교에 던지는 물음이 결코 가볍지 않기 때문”이라며 “준엄한 시대의 물음 앞에서 우리 종단은 결코 어제의 자리에 머물 수 없다”고 밝혔다. 그러면서 “우리가 만들어가야 할 새로운 종단의 모습은 종도들의 뜻을 여법하게 모아 운영하는 ‘합의와 소통의 종단’, 투명성을 바탕으로 종도들에게 신뢰받는 ‘신뢰의 종단’이어야 한다”고 강조했다.

경우스님은 지성스님을 은사로, 자운스님을 계사로 1985년 사미계를 받은 후 청연사, 장경사 주지와 총무원 사서실장 등을 역임했다. 또 중앙종회 최대 종책모임인 불교광장의 대표를 지냈다.

다음달 치러질 총무원장 선거에 출마를 공식화한 후보는 전 월정사 주지 정념스님까지 모두 2명이다. 현 총무원장 진우스님도 곧 출마의사를 밝힐 것으로 예상된다. 선거 후보 등록기간은 이달 11일부터 13일까지이며 선거는 다음달 3일 오후 1∼3시 선거인단 321명의 간접선거로 치러진다.