“건물이 없어도 내 위치 정확히”···강릉시 다중이용시설에 사물주소판 290개 설치

10월까지 정류장·비상소화장치 등 대상

강원 강릉시는 시민 안전과 생활 편의 향상을 위해 이달부터 오는 10월까지 버스정류장과 비상 소화장치 등 다중이용시설물에 사물주소판 290개를 설치한다고 10일 밝혔다.

‘사물주소’는 건물이 없는 시설물이나 시민 생활과 밀접한 특정 장소에 도로명과 기초번호를 활용해 부여한 위치정보다.

위급상황이 발생했을 때 경찰과 소방이 신속하고 정확하게 출동할 수 있도록 지원하기 위해 도입했다.

사물주소판 설치 대상은 주민 이용 빈도가 높은 버스정류장과 화재 초기 진압에 필수적인 비상 소화장치 등이다.

긴급 상황 시 누구나 즉각적으로 대처할 수 있도록 사물주소판에 112와 119 긴급 신고 전화번호도 눈에 띄게 표기했다.

사물주소판이 설치될 경우 긴급상황 발생 시 누구나 주소판을 확인해 신속하게 신고하고 정확한 위치를 전달할 수 있게 된다.

강릉시는 이번 사업이 완료되면 출동 지연을 줄이고 골든타임을 확보하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이대재 강릉시 지적과장은 “시민의 일상과 맞닿아 있는 시설물에 정확한 위치를 부여함으로써 언제 어디서나 안심할 수 있는 환경을 조성하겠다”며 “앞으로도 위치정보 사각지대를 지속해서 찾아 개선해 나가겠다”고 말했다.