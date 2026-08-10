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“건물이 없어도 내 위치 정확히”···강릉시 다중이용시설에 사물주소판 290개 설치

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본문 요약

강원 강릉시는 시민 안전과 생활 편의 향상을 위해 이달부터 오는 10월까지 버스정류장과 비상 소화장치 등 다중이용시설물에 사물주소판 290개를 설치한다고 10일 밝혔다.

긴급 상황 시 누구나 즉각적으로 대처할 수 있도록 사물주소판에 112와 119 긴급 신고 전화번호도 눈에 띄게 표기했다.

사물주소판이 설치될 경우 긴급상황 발생 시 누구나 주소판을 확인해 신속하게 신고하고 정확한 위치를 전달할 수 있게 된다.

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“건물이 없어도 내 위치 정확히”···강릉시 다중이용시설에 사물주소판 290개 설치

입력 2026.08.10 10:46

  • 최승현 기자

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10월까지 정류장·비상소화장치 등 대상

비상 소화장치에 설치한 사물주소판. 강릉시 제공

비상 소화장치에 설치한 사물주소판. 강릉시 제공

강원 강릉시는 시민 안전과 생활 편의 향상을 위해 이달부터 오는 10월까지 버스정류장과 비상 소화장치 등 다중이용시설물에 사물주소판 290개를 설치한다고 10일 밝혔다.

‘사물주소’는 건물이 없는 시설물이나 시민 생활과 밀접한 특정 장소에 도로명과 기초번호를 활용해 부여한 위치정보다.

위급상황이 발생했을 때 경찰과 소방이 신속하고 정확하게 출동할 수 있도록 지원하기 위해 도입했다.

사물주소판 설치 대상은 주민 이용 빈도가 높은 버스정류장과 화재 초기 진압에 필수적인 비상 소화장치 등이다.

버스정류장에 설치한 사물주소판. 강릉시 제공

버스정류장에 설치한 사물주소판. 강릉시 제공

긴급 상황 시 누구나 즉각적으로 대처할 수 있도록 사물주소판에 112와 119 긴급 신고 전화번호도 눈에 띄게 표기했다.

사물주소판이 설치될 경우 긴급상황 발생 시 누구나 주소판을 확인해 신속하게 신고하고 정확한 위치를 전달할 수 있게 된다.

강릉시는 이번 사업이 완료되면 출동 지연을 줄이고 골든타임을 확보하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이대재 강릉시 지적과장은 “시민의 일상과 맞닿아 있는 시설물에 정확한 위치를 부여함으로써 언제 어디서나 안심할 수 있는 환경을 조성하겠다”며 “앞으로도 위치정보 사각지대를 지속해서 찾아 개선해 나가겠다”고 말했다.

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