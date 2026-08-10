창간 80주년 경향신문

‘4가지 맛을 원하는 자, 4곳에 모두 가라’···한정판 포테토칩 4종, 편의점 4사 동시 출시

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

농심이 인기 과자 '포테토칩' 한정판 4종을 출시한다.

농심 관계자는 "편의점 4사와 함께 서로 다른 매력의 신제품을 동시에 선보여 소비자들이 자신의 취향에 맞는 포테토칩을 골라 먹고 비교하는 재미를 느낄 수 있도록 했다"고 밝혔다.

농심이 인기 제품인 포테토칩 신제품을 편의점 4사를 통해 동시에 출시하는 것은 스낵 시장의 핵심 유통 채널로 자리 잡은 편의점에서 영향력을 확대하기 위한 목적이 크다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘4가지 맛을 원하는 자, 4곳에 모두 가라’···한정판 포테토칩 4종, 편의점 4사 동시 출시

입력 2026.08.10 10:54

수정 2026.08.10 13:03

펼치기/접기
  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

CU 솔티버터, 이마트24 크림치즈소시지

GS25 매콤까르보, 세븐일레븐 버터갈릭새우

농심 “고르고 비교하는 재미 느끼게 기획”

농심 포테토칩 ‘다이닝 시리즈’ 4종. 농심 제공

농심 포테토칩 ‘다이닝 시리즈’ 4종. 농심 제공

농심이 인기 과자 ‘포테토칩’ 한정판 4종을 출시한다. CU·GS25·세븐일레븐·이마트24 등 편의점마다 각기 다른 맛의 신제품을 내놔 ‘도장깨기’ 재미를 함께 느낄 수 있다.

농심은 편의점 4사와 협업해 다양한 요리의 맛과 풍미를 감자칩으로 구현한 포테토칩 ‘다이닝 시리즈’ 4종을 출시한다고 10일 밝혔다.

CU에서 살 수 있는 ‘고메포테토 솔티버터맛’은 이즈니버터를 사용해 고소하면서 짭짤한 맛을 살렸다. GS25에서 판매하는 ‘포테토칩 매콤까르보맛’은 부드럽고 고소한 까르보나라 풍미에 매콤함을 더했다. 세븐일레븐에서 즐길 수 있는 ‘포테토칩 버터갈릭새우맛’은 알싸한 갈릭과 버터, 고소한 새우의 풍미를 조화롭게 담았다. 이마트24의 ‘포테토칩 크림치즈소시지맛’은 부드러운 크림치즈와 소시지가 어우러져 달고 짭짤한 맛이 특징이다.

농심은 신제품 출시를 맞아 SNS 행사를 한다. 포테토칩 신제품 4종을 모두 맛보고 인증하는 ‘편의점 도장깨기’ 행사다. 가장 마음에 드는 신제품을 선택하는 ‘나만의 원픽 포테토칩’ 행사도 진행한다.

농심 관계자는 “편의점 4사와 함께 서로 다른 매력의 신제품을 동시에 선보여 소비자들이 자신의 취향에 맞는 포테토칩을 골라 먹고 비교하는 재미를 느낄 수 있도록 했다”고 밝혔다.

농심이 인기 제품인 포테토칩 신제품을 편의점 4사를 통해 동시에 출시하는 것은 스낵 시장의 핵심 유통 채널로 자리 잡은 편의점에서 영향력을 확대하기 위한 목적이 크다. 시장조사업체 닐슨아이큐코리아의 ‘스낵 시장 내 채널별 판매액 비중’을 보면, 올해 상반기 국내 스낵류 소매 매출에서 편의점이 차지하는 비중은 36.4%로, 주요 소매 유통 채널 가운데 가장 컸다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글