‘4가지 맛을 원하는 자, 4곳에 모두 가라’···한정판 포테토칩 4종, 편의점 4사 동시 출시

CU 솔티버터, 이마트24 크림치즈소시지 GS25 매콤까르보, 세븐일레븐 버터갈릭새우 농심 “고르고 비교하는 재미 느끼게 기획”

농심이 인기 과자 ‘포테토칩’ 한정판 4종을 출시한다. CU·GS25·세븐일레븐·이마트24 등 편의점마다 각기 다른 맛의 신제품을 내놔 ‘도장깨기’ 재미를 함께 느낄 수 있다.

농심은 편의점 4사와 협업해 다양한 요리의 맛과 풍미를 감자칩으로 구현한 포테토칩 ‘다이닝 시리즈’ 4종을 출시한다고 10일 밝혔다.

CU에서 살 수 있는 ‘고메포테토 솔티버터맛’은 이즈니버터를 사용해 고소하면서 짭짤한 맛을 살렸다. GS25에서 판매하는 ‘포테토칩 매콤까르보맛’은 부드럽고 고소한 까르보나라 풍미에 매콤함을 더했다. 세븐일레븐에서 즐길 수 있는 ‘포테토칩 버터갈릭새우맛’은 알싸한 갈릭과 버터, 고소한 새우의 풍미를 조화롭게 담았다. 이마트24의 ‘포테토칩 크림치즈소시지맛’은 부드러운 크림치즈와 소시지가 어우러져 달고 짭짤한 맛이 특징이다.

농심은 신제품 출시를 맞아 SNS 행사를 한다. 포테토칩 신제품 4종을 모두 맛보고 인증하는 ‘편의점 도장깨기’ 행사다. 가장 마음에 드는 신제품을 선택하는 ‘나만의 원픽 포테토칩’ 행사도 진행한다.

농심 관계자는 “편의점 4사와 함께 서로 다른 매력의 신제품을 동시에 선보여 소비자들이 자신의 취향에 맞는 포테토칩을 골라 먹고 비교하는 재미를 느낄 수 있도록 했다”고 밝혔다.

농심이 인기 제품인 포테토칩 신제품을 편의점 4사를 통해 동시에 출시하는 것은 스낵 시장의 핵심 유통 채널로 자리 잡은 편의점에서 영향력을 확대하기 위한 목적이 크다. 시장조사업체 닐슨아이큐코리아의 ‘스낵 시장 내 채널별 판매액 비중’을 보면, 올해 상반기 국내 스낵류 소매 매출에서 편의점이 차지하는 비중은 36.4%로, 주요 소매 유통 채널 가운데 가장 컸다.