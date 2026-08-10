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본문 요약

충남 아산시가 하수처리수를 재이용해 첨단 반도체 산업의 핵심 수자원인 초순수를 생산하는 국내 최초 실증 거점으로 선정됐다.

이번 실증을 통해 해외 의존도가 높은 반도체용 초순수 생산 기술의 국산화를 추진하고 생활하수를 처리한 물을 다시 첨단산업용수로 활용하는 수자원 선순환 모델도 검증할 계획이다.

아산시는 이번 사업을 통해 하수처리수의 재이용 가능성을 확대하고 친환경 물산업과 첨단산업을 연계하는 실증 모델을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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하수처리수가 반도체 핵심 물로···아산, 초순수 국산화 실증 거점 된다

입력 2026.08.10 10:54

  • 강정의 기자

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하수처리수 활용 초순수 생산 테스트베드 선정

하루 24t 규모 파일럿 플랜트 구축

충남 아산시청 전경. 아산시 제공

충남 아산시청 전경. 아산시 제공

충남 아산시가 하수처리수를 재이용해 첨단 반도체 산업의 핵심 수자원인 초순수를 생산하는 국내 최초 실증 거점으로 선정됐다.

아산시는 정부의 ‘초순수 및 첨단산업 육성’ 정책에 따라 추진되는 중장기 연구개발 사업의 국산화 실증 테스트베드에 아산신도시물환경센터가 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 한국수자원공사, 지앤지인텍 등이 참여하는 공동 연구로 추진된다.

아산시는 실증 장비가 설치될 테스트베드 부지를 제공하고 아산신도시물환경센터는 장비 반입·설치 과정의 안전관리와 원수 및 전력 공급 등을 맡는다.

연구 수행기관들은 초순수 생산 장치를 제작해 현장 실험을 진행하고 하루 24t 규모의 시험 생산 시설인 파일럿 플랜트를 구축해 실증 운영에 들어갈 예정이다.

이번 실증을 통해 해외 의존도가 높은 반도체용 초순수 생산 기술의 국산화를 추진하고 생활하수를 처리한 물을 다시 첨단산업용수로 활용하는 수자원 선순환 모델도 검증할 계획이다.

아산시는 이번 사업을 통해 하수처리수의 재이용 가능성을 확대하고 친환경 물산업과 첨단산업을 연계하는 실증 모델을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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