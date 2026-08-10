태안 오면 여행비 절반 돌려준다···‘반값 여행’ 시동

여행경비 50% 모바일 지역상품권 환급 청년층에는 환급액 20% 추가

충남 태안군이 관광객의 여행경비 절반을 지역상품권으로 돌려주는 ‘반값 여행’ 사업을 추진한다.

태안군은 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026년 하반기 지역사랑 휴가지원 시범사업’ 공모에 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 농어촌 인구감소 지역으로 관광객을 유입하고 국내 여행 소비를 촉진해 지역 내 생활인구를 확대하기 위한 국비 지원 사업이다.

태안군은 지속적인 출산율 하락과 고령화에 더해 지난해부터 시작된 태안화력발전소의 단계적 폐지에 따른 청년층 유출과 세수 감소 등에 대응하고 체류형 관광을 통해 생활인구를 늘리기 위해 공모에 참여했다.

특히 태안해양치유센터와 21개 해수욕장, 100여 개 야영장 등 웰니스 관광 기반을 갖춘 점과 1688개 숙박업소, 1603개 음식점 등 관광서비스 중심의 지역 산업구조를 강조했다.

사업 규모는 총 10억8000만원이다. 지역 외 관광객이 태안을 방문해 사용한 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급하는 방식이다.

1인당 최대 10만원, 2인 이상은 최대 20만원까지 지원받을 수 있다. 만 19세 이상 34세 이하 청년에게는 환급액의 20%를 추가로 지급한다.

같은 거주지에 등록된 가족이 함께 방문하는 경우에는 최대 5명까지, 금액으로는 최대 50만원까지 환급받을 수 있다.

환급받은 모바일 지역사랑상품권은 수령일부터 내년 4월30일까지 태안군 내 가맹점에서 사용할 수 있다. 군은 관광객의 체류 기간을 늘리고 지역 내 소비를 유도하는 등 관광객 유입이 실제 지역경제 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다.

태안군은 이달 중 한국관광공사와 업무협약을 체결하고 관련 시스템 구축을 마친 뒤 다음달부터 서비스를 시작할 계획이다.

군 관계자는 “지난해 역대 최대인 1809만명의 방문객이 태안을 찾았지만 이를 실질적인 지역 소비로 연결하는 체류형 관광으로의 전환이 절실했다”며 “이번 반값 여행 지원을 통해 고물가 시대 국민의 여행비 부담을 낮추고 해양치유와 휴식이 있는 태안의 매력을 알리겠다”고 말했다.