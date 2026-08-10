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본문 요약

강원 속초시는 귀어·귀촌을 준비하는 이들의 안정적인 어촌 정착을 돕기 위해 '귀어인의 집' 입주 대상자를 오는 8월 21일까지 모집한다고 10일 밝혔다.

자세한 신청 방법과 입주 조건 등은 속초시 인터넷 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.

이병선 속초시장은 "귀어·귀촌을 준비하는 분들이 '귀어인의 집'에 머물며 어촌의 생활환경을 직접 경험하고 정착에 필요한 준비를 충분히 할 수 있기를 바란다"며 "이번 사업이 속초에서 새로운 삶을 시작하려는 귀어·귀촌인의 안정적인 정착에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“동해안 어촌에서 살아보세요”···속초시 21일까지 ‘귀어인의 집’ 입주자 모집

입력 2026.08.10 11:01

  • 최승현 기자

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귀어·귀촌 희망자에게 최대 1년 거처 제공

‘귀어인의 집’ 입주 대상자 모집 안내문. 속초시 제공

‘귀어인의 집’ 입주 대상자 모집 안내문. 속초시 제공

강원 속초시는 귀어·귀촌을 준비하는 이들의 안정적인 어촌 정착을 돕기 위해 ‘귀어인의 집’ 입주 대상자를 오는 8월 21일까지 모집한다고 10일 밝혔다.

이는 귀어·귀촌 희망자가 어업과 양식업 등 관련 기술을 배우고 실제 어촌생활을 체험한 뒤 귀어 여부를 결정할 수 있도록 일정 기간 임시 거처를 제공하는 사업이다.

전국적으로 ‘귀어인의 집’이 운영되는 곳은 모두 6곳이다.

강원도의 경우 속초시가 유일하게 ‘귀어인의 집’을 운영하고 있다.

신청 대상은 속초시 전입 후 5년 이내인 귀어업인 또는 귀어·귀촌을 희망하는 귀어 예정자다.

입주자로 선정되면 비교적 저렴한 월 임대료로 이용할 수 있다.

입주 기간은 최소 6개월부터 최대 1년까지다.

자세한 신청 방법과 입주 조건 등은 속초시 인터넷 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.

이병선 속초시장은 “귀어·귀촌을 준비하는 분들이 ‘귀어인의 집’에 머물며 어촌의 생활환경을 직접 경험하고 정착에 필요한 준비를 충분히 할 수 있기를 바란다”며 “이번 사업이 속초에서 새로운 삶을 시작하려는 귀어·귀촌인의 안정적인 정착에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

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