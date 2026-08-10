주차 자리 찾아 ‘뱅뱅’ 이제 끝?···차 두고 내리면 로봇이 알아서 척척

현대차그룹, 주차 로봇 실증사업 추진 최고 초속 1.2m·최대 3.4t SUV 운반 공간 최소 20%~최대 50%까지 증가

자리를 찾아 주차장을 ‘뱅뱅’ 돌던 괴로움을 해결하기 위해 현대자동차그룹이 주차 로봇 실증사업에 나선다. 주차 로봇을 활용했을 때의 입·출차 소요 시간, 주차 성공률, 효율 개선율 등을 실증해 향후 여러 유형의 주차 공간 설계에 적용하겠다는 취지다.

현대차그룹은 10일 현대자동차와 현대위아, 현대건설이 컨소시엄을 구성해 공동주택에서 주차 로봇 실증에 나선다고 밝혔다. 가구당 보유 차량이 늘고 특정 시간대 주차 수요가 집중되면서 주차 공간이 혼잡해 시간 낭비와 안전사고 문제까지 이어지는데, 이를 주차 로봇을 통해 해결하겠다는 목표다. 이번 실증은 스마트도시 규제샌드박스의 스마트실증사업으로 국토교통부의 승인과 국비 지원을 받았다.

실증은 경기도 시흥시에 있는 한 건물 안 지하주차장 1층 내 53면 규모의 별도 구역에서 진행된다. 운전자가 지정된 구역에서 공동주택의 키오스크 등을 통해 주차 로봇을 호출하면 로봇이 빈 주차면에 차량을 자동 운반하는 방식이다.

이번 실증에는 현대위아 주차 로봇 2쌍이 사용된다. 두께 110㎜의 얇고 넓은 모양의 이 로봇은 라이다(LiDAR) 센서로 차량 바퀴의 크기와 위치를 인식하고 최고 초속 1.2m의 속도로 최대 3.4t의 스포츠유틸리티차(SUV)를 운반할 수 있다. 현대차는 이 로봇을 사용할 경우 동일 면적 대비 최소 20%에서 최대 50%까지 주차 수용력을 늘릴 수 있을 것으로 예측했다.

현대차그룹은 실증 과정에서 차량 1대당 입·출차 소요 시간, 이용자 대기시간, 주차 성공률, 로봇 가동률, 주차면 효율 개선율 등을 측정한다. 이를 통해 차량 흐름 개선 효과, 공간 활용 효과 등 경제적 효과를 도출하고, 가상환경 모델을 만들어 주거, 상업, 업무, 교통거점, 공공, 문화 건물 등 다양한 유형의 주차장 공간 배치에 적용할 계획이다.

현대차그룹 관계자는 “이번 공동주택 주차 로봇 실증사업은 단순한 기술 검증을 넘어 스마트도시 시대의 새로운 주차 패러다임을 구축하는 중요한 단계”라며 “주차 로봇의 운영 안정성과 효율성, 사용자 편의성을 종합적으로 검증해 국내외 다양한 도시 공간으로 확산할 수 있는 표준 모델을 도출할 계획”이라고 말했다.