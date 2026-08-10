청년문화예술패스 추가 발급…비수도권 청년 최대 20만원 지원

정부가 청년들의 문화예술 활동을 지원하는 ‘청년문화예술패스’를 추가 발급한다. 지원 분야에 기존 공연·전시·영화에 더해 도서가 새롭게 포함된다.

문화체육관광부는 한국문화예술위원회와 함께 10일부터 청년문화예술패스를 추가로 발급한다고 밝혔다. 올해 지원 대상은 2006년생과 2007년생으로, 신청 당시 주민등록상 거주지를 기준으로 수도권 거주 청년에게 15만원, 비수도권 거주 청년에게 20만원을 지원한다.

추가 발급 신청은 10일 오전 10시부터 11월30일까지 공식 누리집(youthculturepass.or.kr)에서 할 수 있다. 신청 순서대로 발급되며, 신청자가 많을 경우 조기 마감될 수 있다.

청년문화예술패스는 19~20세 청년에게 문화예술 향유 기회를 제공하기 위해 마련된 사업이다. 특히 이번 추가 발급부터 사용처를 도서 분야까지 확대했다. 문화예술·인문 분야 등의 책을 구입하는 데 지원금을 사용할 수 있다. 올해 상반기 발급 기간인 2월25일부터 6월30일까지 약 26만5000명이 패스를 발급받았다.

이번 추가 발급은 상반기에 지급됐으나 미사용으로 회수된 지원금을 활용해 진행한다. 상반기에 패스를 발급받고도 7월31일까지 지원금을 한 번도 사용하지 않아 전액 회수된 사람은 추가 발급 대상에서 제외된다.

지원금은 오는 12월31일까지 사용할 수 있다. 공연·전시는 티켓링크, 멜론티켓, 예스24 티켓, 놀 티켓에서 예매할 수 있으며 영화는 메가박스, CGV, 롯데시네마에서 이용할 수 있다. 도서는 서점온과 예스24 도서에서 구매할 수 있다.

명수현 문체부 문화정책관은 “청년문화예술패스는 청년들의 목소리로 계속 다듬어가는 제도”라며 “이번에 확대하는 도서 분야 이용과 관련해서도 청년과 현장의 의견을 지속 수렴해 개선할 계획”이라고 말했다.