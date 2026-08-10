경북, ‘적극행정’ 공무원에 보상 강화···‘소극행정’ 않도록 부담↓

경북도는 ‘보상과 보호’ 중심의 적극행정 체계를 추진한다고 10일 밝혔다.

경북도는 행정 업무 과정에서 적극적으로 일한 직원에게는 확실한 보상을 제공하고, 업무 추진 과정에서 발생할 수 있는 부담은 보다 덜어주는 방향으로 정책을 추진할 방침이다.

도는 기존 우수공무원 선발 중심의 보상책에서 벗어나 일상적인 적극행정 실천 움직임을 즉시 보상하는 ‘적극행정 마일리지제’를 새롭게 도입한다.

이 제도는 팀장급 이하 공무원을 대상으로 적극적인 민원 처리와 협업, 아이디어 발굴, 제도·절차 개선, 적극행정 홍보 등 업무 과정에서의 실천 사례를 마일리지 형태로 적립시키는 것을 주요내용으로 한다.

경북도는 누적된 마일리지에 따라 온누리상품권을 지급해 직원들의 자발적인 적극행정 실천을 유도할 계획이다.

또한 업무 추진 과정에서 감사·징계·수사·소송 등을 겪게 되는 공무원을 체계적으로 지원하는 ‘적극행정 보호관제’도 시행된다. 지금까지 법무혁신담당관이 지정돼 수행했던 면책보호관의 역할이 확대된다.

기존 감사 단계 중심의 보호를 넘어 적극행정 전 과정에서 공무원이 안심하고 일할 수 있는 보호체계를 만든다는 게 경북도의 구상이다. 이와 함께 적극행정위원회 운영을 활성화하고, 사전컨설팅 제도도 확대해 불명확한 법령이나 규제로 공무원이 업무 추진을 주저하지 않도록 돕는다.

이밖에 경북도는 적극행정 우수공무원 선발과 인센티브도 확대하고 우수사례 경진대회 및 교육, 주민 참여 등을 통해 적극행정 문화를 조직 전반으로 확산해 나갈 계획이다.

황명석 경북도 행정부지사는 “급변하는 행정환경에서는 공무원의 적극적인 도전과 창의적인 업무 추진이 무엇보다 중요하다”며 “적극적으로 일한 공무원은 확실히 보상하고, 이 과정에서 발생하는 부담은 끝까지 보호해 적극행정이 공직사회에 자연스럽게 정착될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.