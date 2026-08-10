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HD현대중공업, 미 에너지 인프라 기업에 발전설비 공급…9560억원 규모

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본문 요약

HD현대중공업이 미국 에너지 인프라 기업에 대규모 발전설비를 공급한다.

이번 계약은 HD현대중공업 역대 최대 규모 발전용 엔진 공급 계약이다.

지난 4월엔 미국 AEG와 6271억원 규모의 데이터센터용 발전설비 공급 계약을 맺은 바 있다.

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HD현대중공업, 미 에너지 인프라 기업에 발전설비 공급…9560억원 규모

입력 2026.08.10 11:30

수정 2026.08.10 15:14

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  • 손우성 기자

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9.6㎿급 ‘힘센엔진’ 기반 공급 계약

현지 데이터센터 전력 공급원 활용

HD현대중공업 육상 발전용 힘센 가스엔진. HD현대중공업 제공

HD현대중공업 육상 발전용 힘센 가스엔진. HD현대중공업 제공

HD현대중공업이 미국 에너지 인프라 기업에 대규모 발전설비를 공급한다. 현지 빅테크 업체 데이터센터 전력 공급원으로 활용될 예정이다.

HD현대중공업은 최근 미국 코반에너지그룹과 9.6메가와트(㎿)급 ‘힘센엔진’ 기반의 발전설비 공급 계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 발전설비는 총 1000㎿, 9560억원 규모다. 코반에너지그룹은 데이터센터 구축 등 각종 인프라 사업에서 전력 제품을 공급하는 에너지 인프라 전문 기업이다.

이번 계약은 HD현대중공업 역대 최대 규모 발전용 엔진 공급 계약이다. 지난 4월엔 미국 AEG와 6271억원 규모의 데이터센터용 발전설비 공급 계약을 맺었다.

HD현대중공업이 공급하게 되는 9.6㎿급 발전용 힘센엔진은 대용량 중속 엔진이다. 고출력·고효율 성능을 바탕으로 24시간 운용할 수 있어 데이터센터 시장에서 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받는다.

HD현대중공업과 코반에너지그룹은 후속 사업에서도 긴밀한 협력 관계를 이어가겠다고 밝혔다. HD현대중공업 관계자는 “데이터센터용 발전 엔진 시장에서 협업 문의가 이어지고 있다는 점은 힘센엔진 기술력과 신뢰성이 입증됐다는 증거”라고 밝혔다.

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