패션업계 ESG도 경쟁···친환경 투자·사회공헌 확대 바람

환경·사회·지배구조(ESG)가 글로벌 패션산업의 핵심 경쟁력으로 자리 잡으면서 국내 패션업계가 지속가능경영 경쟁에 속도를 내고 있다. 영원무역그룹을 비롯해 코오롱FnC, 삼성물산 패션부문 등 주요 기업들은 친환경 소재 확대와 순환경제, 사회공헌, 책임 있는 공급망 구축을 강화하며 ESG를 미래 성장 전략으로 삼고 있다.

10일 업계에 따르면, 코오롱FnC는 업사이클링 브랜드 ‘래코드(RE;CODE)’를 중심으로 순환경제 모델을 확대하고 있다. 재생 소재 활용과 제품 회수 프로그램 등을 통해 자원순환 체계를 구축하고 있다. 삼성물산 패션부문은 친환경 소재 적용을 확대하는 한편 협력사 ESG 관리와 책임 있는 공급망 구축에 집중하고 있다.

영원무역그룹은 창업주 성기학 회장이 강조해온 ‘나눔경영’ 철학을 바탕으로 사회적 가치와 친환경 경영을 함께 추진하고 있다. 성래은 영원무역홀딩스 부회장을 중심으로 ESG 전략을 확대하며 친환경 생산체계 구축과 지역사회 상생, 가족친화경영을 아우르는 지속가능경영에 속도를 내고 있다.

대표 사례는 방글라데시 한국수출가공공단(KEPZ)이다. 영원무역은 지난해 100병상 규모의 종합병원과 간호대학을 설립한 데 이어 2027년까지 400병상 규모의 종합병원과 의과대학 조성을 추진하고 있다. 섬유·패션 전문대학 건립도 계획하며 지역 의료 접근성 향상과 패션업계 인재 양성에도 나설 예정이다. KEPZ는 약 300만그루의 나무를 심고 빗물 재활용 시설과 태양광 발전 설비를 구축한 성과로 방글라데시 정부의 ‘2025 국가식목상’ 기관 부문 1위를 수상했다.

또 영원무역은 해외 생산기지에 올해까지 약 71메가와트피크(㎿p) 규모의 태양광 설비를 구축할 계획이며, 월드비전과 30년 넘게 협력한 글로벌 사회공헌과 ‘영원 기부의 날’ 실천을 비롯, 가족친화 경영도 지속하고 있다. 영원무역홀딩스 관계자는 “환경과 사회적 책임을 고려한 경영은 글로벌 패션산업에서 중요한 경쟁력으로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 친환경 투자와 지역사회 상생, 구성원과 함께 성장하는 지속가능경영을 지속 추진해 나가겠다”고 말했다.