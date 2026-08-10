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폭염 등으로 작업중지된 노동자 ‘안심수당’ 소득기준 없앴다···단가도 일원화

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본문 요약

서울시가 폭염·강우 등 극한 기후로 작업이 중지될 때 근로 손실을 보전하는 '건설 현장 안심수당'의 소득 기준을 폐지한다.

서울시는 이달 1일부터 극한 기후로 작업이 중지된 공공공사장에 개선한 안심 수당 지급 기준을 적용한다고 11일 밝혔다.

우선 안심 수당 지급 요건에서 소득 기준이 전면 폐지된다.

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폭염 등으로 작업중지된 노동자 ‘안심수당’ 소득기준 없앴다···단가도 일원화

입력 2026.08.10 11:35

수정 2026.08.10 11:46

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  • 임주영 기자

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극한기후 작업중지 시 일 최대 9만원 소득보전

서울시 투·출기관이 발주하는 공공 공사장 대상

서울시 제공.

서울시 제공.

서울시가 폭염·강우 등 극한 기후로 작업이 중지될 때 근로 손실을 보전하는 ‘건설 현장 안심수당’의 소득 기준을 폐지한다. 수당 단가도 하나로 통일한다.

서울시는 이달 1일부터 극한 기후로 작업이 중지된 공공공사장에 개선한 안심 수당 지급 기준을 적용한다고 10일 밝혔다.

우선 안심 수당 지급 요건에서 소득 기준이 전면 폐지된다. 기존에는 한 달에 8일 이상 근무하고 서울시 생활임금 이하를 받는 건설 노동자에게만 수당을 지급했다. 앞으로는 월 8일 이상 일한 내국인 건설 노동자라면 누구나 지급 대상이 된다. 서울시는 이번 제도 개선으로 안심 수당 수혜 대상이 기존 7.1%에서 46.4%로 약 6.5배 늘어날 것으로 예상하고 있다.

근로계약상 임금을 기준으로 지급하던 안심 수당 단가도 2만2500원으로 일원화한다. 현장·직종간 임금 차이를 줄이기 위함이다. 단가는 대한건설협회가 공표한 ‘건설업 임금 실태조사’의 보통인부 직종 시중노임을 근거로 정했다. 안심수당 인정 근무시간은 하루 최대 4시간으로, 최대 9만원까지 지급받을 수 있다.

안심수당이 적용되는 건설현장은 서울시 투·출기관에서 5000만원 이상 공사를 발주한 곳이다. 근무 현장에서 서울시 건설일용근로자 표준근로계약서를 사용해야 하고, 전자 카드제 단말기를 설치해 전자 카드로 근무 기록을 확인할 수 있어야 한다. 서울시 건설정보관리시스템과 연동해 노무비 명세서도 작성해야 한다. 자치구에서 발주한 공사는 지급 대상에서 제외된다.

서울시는 건설알림이와 각 발주기관의 누리집 공지·배너를 통해 정보를 제공하고 있다. 건설 현장에는 포스터와 카드 뉴스가 연계되는 QR코드를 두고 신청 요건과 지급 절차를 확인할 수 있도록 한다.

김용학 서울시 건설기술정책관은 “극한 기후 시대에 안전한 작업 중지는 선택이 아니라 의무이며, 안심 수당은 그 의무를 뒷받침하는 최소한의 안전망”이라며 “소득 기준 폐지와 단가 일원화로 현장의 문턱을 낮추고 집중 홍보를 통해 실질적인 수혜를 늘려 건설 일용 노동자의 생계 안정과 안전 문화를 정착시키겠다”고 말했다.

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