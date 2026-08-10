삼성전자, 일본 NTT 도코모와 ‘AI 무선망’ 품질 최적화 기술 검증

삼성전자는 일본 이동통신 사업자 NTT 도코모와 공동 개발한 AI 무선망 기반의 '사용자 맞춤형 통신 품질 최적화 기술'을 성공적으로 검증했다고 10일 밝혔다.

삼성전자와 NTT 도코모 양사는 AI 무선망 기술 개발부터 일본 상용망 드라이브 테스트를 통한 데이터 확보, 데이터 측정 절차 개선 등 전 과정에서 공동 연구를 이어왔다.

앞서 올해 1월 NTT 도코모의 상용 네트워크와 현지 5G 시험망에서 확보한 데이터로 시뮬레이션 검증을 진행한 결과, 서비스 전송속도 저하 발생 빈도가 절반 수준으로 감소했다.