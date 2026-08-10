삼성전자, 일본 NTT 도코모와 ‘AI 무선망’ 품질 최적화 기술 검증

삼성전자는 일본 이동통신 사업자 NTT 도코모와 공동 개발한 AI 무선망(AI-RAN) 기반의 ‘사용자 맞춤형 통신 품질 최적화 기술’을 성공적으로 검증했다고 10일 밝혔다.
AI-RAN은 인공지능(AI) 기반의 차세대 무선 접속망 기술이다. 삼성전자에 따르면 이번 검증을 통해 AI가 사용자별 이동 경로와 서비스 사용 패턴을 학습해 품질 저하 징후를 사전에 감지할 수 있다. 또한 문제가 발생하기 전 최적의 주파수 대역 등 네트워크 설정을 선택하는 것도 지원한다.
이번 기술을 활용하면 동영상 스트리밍 서비스를 이용할 때 AI가 전송 속도가 느려져 버퍼링이나 화질 저하가 예상될 경우 미리 예측해 최적화한 네트워크 설정을 자동 적용해 고화질 영상을 끊기지 않고 시청할 수 있게 된다.
삼성전자와 NTT 도코모 양사는 AI 무선망 기술 개발부터 일본 상용망 드라이브 테스트를 통한 데이터 확보, 데이터 측정 절차 개선 등 전 과정에서 공동 연구를 이어왔다.
앞서 올해 1월 NTT 도코모의 상용 네트워크와 현지 5G 시험망에서 확보한 데이터로 시뮬레이션 검증을 진행한 결과, 서비스 전송속도 저하 발생 빈도가 절반 수준(13.1% → 7.2%)으로 감소했다.