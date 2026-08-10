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삼성전자, 일본 NTT 도코모와 ‘AI 무선망’ 품질 최적화 기술 검증

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본문 요약

삼성전자는 일본 이동통신 사업자 NTT 도코모와 공동 개발한 AI 무선망 기반의 '사용자 맞춤형 통신 품질 최적화 기술'을 성공적으로 검증했다고 10일 밝혔다.

삼성전자와 NTT 도코모 양사는 AI 무선망 기술 개발부터 일본 상용망 드라이브 테스트를 통한 데이터 확보, 데이터 측정 절차 개선 등 전 과정에서 공동 연구를 이어왔다.

앞서 올해 1월 NTT 도코모의 상용 네트워크와 현지 5G 시험망에서 확보한 데이터로 시뮬레이션 검증을 진행한 결과, 서비스 전송속도 저하 발생 빈도가 절반 수준으로 감소했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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삼성전자, 일본 NTT 도코모와 ‘AI 무선망’ 품질 최적화 기술 검증

입력 2026.08.10 11:44

  • 김유진 기자

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삼성전자는 일본 이동통신 사업자 NTT 도코모와 공동 개발한 AI 무선망(AI-RAN) 기반의 ‘사용자 맞춤형 통신 품질 최적화 기술’을 성공적으로 검증했다고 10일 밝혔다.

AI-RAN은 인공지능(AI) 기반의 차세대 무선 접속망 기술이다. 삼성전자에 따르면 이번 검증을 통해 AI가 사용자별 이동 경로와 서비스 사용 패턴을 학습해 품질 저하 징후를 사전에 감지할 수 있다. 또한 문제가 발생하기 전 최적의 주파수 대역 등 네트워크 설정을 선택하는 것도 지원한다.

이번 기술을 활용하면 동영상 스트리밍 서비스를 이용할 때 AI가 전송 속도가 느려져 버퍼링이나 화질 저하가 예상될 경우 미리 예측해 최적화한 네트워크 설정을 자동 적용해 고화질 영상을 끊기지 않고 시청할 수 있게 된다.

삼성전자와 NTT 도코모 양사는 AI 무선망 기술 개발부터 일본 상용망 드라이브 테스트를 통한 데이터 확보, 데이터 측정 절차 개선 등 전 과정에서 공동 연구를 이어왔다.

앞서 올해 1월 NTT 도코모의 상용 네트워크와 현지 5G 시험망에서 확보한 데이터로 시뮬레이션 검증을 진행한 결과, 서비스 전송속도 저하 발생 빈도가 절반 수준(13.1% → 7.2%)으로 감소했다.

삼성전자, 일본 NTT 도코모와 ‘AI 무선망’ 품질 최적화 기술 검증
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