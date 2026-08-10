트럼프 SNS 영상 갑자기 ‘음소거’?···테일러 스위프트 무단도용 노래들 삭제

도널드 트럼프 대통령 측과 백악관이 SNS 동영상에서 무단으로 사용한 미국 팝스타 테일러 스위프트의 노래들이 일부 삭제됐다.

로이터통신은 9일(현지시간) 지난주 트럼프 대통령 측이 틱톡에 게시한 두 건의 영상에서 스위프트의 노래가 사용됐으며, 현재 이들 영상에서 더는 그의 노래가 나오지 않는다고 보도했다. 스위프트의 노래를 무단으로 사용한 트럼프 대통령 측이 저작권 문제로 이를 삭제한 것이라는 관측이 나온다.

트럼프 캠프는 지난주 틱톡 계정에 스위프트의 노래 두 곡을 사용했다. 지난 3일에는 트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 불꽃놀이를 감상하는 영상이 스위프트의 노래 ‘August’와 함께 게시됐다. 게시물에는 “저희가 그녀의 노래를 사용한 걸 테일러 스위프트가 정말 좋아할 거라고 확신한다!”라는 문구가 달렸다. 해당 계정은 스위프트의 2012년 앨범 제목 ‘Red’를 언급하면서 “테일러 스위프트가 공화당 상징색에 대한 앨범을 썼다는 걸 알았나요?”라면서 앨범 수록곡들을 패러디하는 게시물을 올리기도 했다.

영국 가디언은 “현재 두 영상은 모두 음소거가 됐다”며 “트럼프 관련 SNS 계정에서 스위프트의 노래가 사용된 여러 영상에서 소리가 나오지 않는 상태“라고 전했다. 백악관과 스위프트 측은 별다른 답변을 내놓지 않았다.

트럼프 대통령은 스위프트를 꾸준히 비판해 왔다. 스위프트가 2024년 대선에서 민주당 후보인 카멀라 해리스를 지지한 후 트럼프 대통령은 SNS에 “나는 테일러 스위프트가 싫다”라고 썼다. 그 이후에도 트럼프 대통령 측은 꾸준히 스위프트의 곡을 트럼프 대통령 자신이나, 정부 정책을 홍보하는 데 무단 사용했다.

트럼프 대통령과 미국 아티스트의 저작권 갈등은 이뿐만이 아니다. 아리아나 그란데, 케이티 페리, 사브리나 카펜터, 올리비아 로드리고 등 유명 예술인들의 음악이 트럼프 대통령의 홍보 영상에서 무단 사용됐다. 최근 백악관이 이민관세집행국(ICE)의 이민자 단속 홍보 영상에서 아리아나 그란데의 음악을 쓰자, 그가 “이 야만적이고 비인도적이며 극악무도한 터무니없는 짓에 내 음악을 쓰지 말아 달라”고 항의하기도 했다.

미국 잡지 배니티페어는 “(트럼프의 도발은) 지구상에서 가장 강력한 영향력을 지닌 가수 스위프트의 저작권 제국에 가로막혔다”며 “스위프트 측은 백악관과 트럼프 측이 올린 게시물의 소리를 차단하는 데 성공한 것으로 보인다”고 전했다.