‘내 선거가 더 급해’···가자지구 구상 놓고 이해관계 충돌하는 트럼프와 네타냐후

이란 전쟁 출구 전략을 모색 중인 도널드 트럼프 미국 대통령 앞에 또 다른 복병이 나타났다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 트럼프 대통령의 ‘가자지구 평화안’에 정면으로 반기를 든 것이다. 둘 다 올가을 중요한 선거를 앞둔 상황에서, 서로 이해관계가 다른 두 사람이 입장 차를 좁히기는 쉽지 않아 보인다. 이란 전쟁 종식 방안을 놓고 이미 삐걱거리고 있는 미·이스라엘 관계에 더 큰 균열이 생길 가능성도 있다.

백악관은 9일(현지시간) 네타냐후 총리의 입장에 대한 뉴욕타임스(NYT)의 질의에 “평화위원회에 질문하라”며 사실상 답변을 떠넘겼다. 네타냐후 총리는 전날 내각 회의에서 “우리에게 훈계하는 사람들과 달리, 우리는 이스라엘의 안보를 위해서라면 가장 친한 친구에게도 맞설 수 있다”면서 “내가 총리인 한 팔레스타인 국가는 없다”고 말했다.

트럼프 대통령과 그가 주도하는 평화위원회는 지난달 30일 가자지구의 완전 비무장을 핵심으로 하는 평화합의안을 발표했다. 하마스는 가자지구에 새로 구성될 팔레스타인 행정부에 무기를 넘기고, 이스라엘은 가자지구에서 점진적으로 철수한다는 것이 골자다. 네타냐후 총리의 발언은 트럼프 대통령의 가자지구 구상에 매우 강력하고 직접적으로 반대 의사를 밝힌 것이다.

익명을 요구한 평화위원회 관계자는 NYT에 “네타냐후 총리가 그렇게 발언했어도, 가자지구에 대한 공습을 완화하고 있다”며 갈등을 축소하려 했다. 하지만 이미 이란 전쟁 종식을 둘러싸고 생긴 두 나라 사이 균열이 가자지구 해법을 놓고 더욱 확대될 가능성이 크다.

네타냐후 총리는 오는 10월 치러질 총선을 앞두고 어떤 양보도 하지 않으려 할 것으로 보인다. 이번 선거는 2023년 이스라엘·하마스 전쟁이 시작된 후 이스라엘에서 처음 치러지는 전국 단위 선거다. 비리 의혹으로 기소된 네타냐후 총리는 선거에서 패배할 경우 재판이 재개될 수 있기 때문에 선거 승리가 절박한 상황이다.

현재 이스라엘에선 극우 연립정부뿐 아니라 아랍계에게 비교적 우호적이었던 야당에서조차 하마스에 어떤 양보도 해선 안 된다는 공감대가 형성돼 있다. 정치분석가인 에합 자바린은 “이는 2023년 10월 7일 이후 이스라엘에서 일어난 여론의 급변을 보여준다”며 “이제는 중도 성향 정당들조차 팔레스타인계 정당과 어떤 협력도 국가 안보에 대한 양보로 비칠까 봐 두려워하고 있다”고 중동 매체인 미들이스트아이에 말했다.

오는 11월 치러질 미국 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령 역시 마음이 급한 건 마찬가지다. 선거가 3개월도 채 남지 않은 상황에서 트럼프 대통령은 이란 전쟁을 빨리 마무리하기 위해 평화 협상을 필사적으로 추진 중이다. 중동의 분쟁들은 서로 연결돼 있어서 트럼프 대통령은 이스라엘의 레바논 철군과 가자지구 철군 역시 중재 해왔다.

트럼프 대통령은 아직 네타냐후 총리의 발언에 대한 입장을 내놓지 않고 있다. 트럼프 대통령이 가자지구 평화협상을 관철하기 위해 네타냐후 총리에 대한 압력을 강화할지, 아니면 이스라엘을 달래기 위해 평화안을 무기한 보류할지에 따라 미·이스라엘 관계는 또다시 중요한 변곡점을 맞을 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 앞서 이스라엘이 이란과 레바논을 공격해 종전 협상을 방해하자 “내가 아니었으면 네타냐후는 감옥에 갔을 것” “내가 없었으면 이스라엘은 오늘 존재하지 못했을 것”이라며 분노를 쏟아낸 바 있다.

영국 가디언은 “트럼프 대통령이 어떤 선택을 할지는 이스라엘에 대한 미국 유권자의 여론이 세대교체를 하는 상황에서 그의 정치적 감각에 달려 있다”고 내다봤다.

현재 민주당의 중간선거 경선에서는 친 이스라엘 로비 단체의 정치 자금 지원을 거부하고, 이스라엘에 대한 군사적 지원 금지를 공약으로 내건 후보들이 선전하고 있다. 공화당의 차기 대선 후보 선두 주자인 JD 밴스 부통령 역시 이스라엘·하마스 전쟁에 공개적으로 회의적인 입장을 내비쳐 왔다. 그는 지난 6월 기자회견에서 “미국은 이스라엘에 남은 유일한 친구”라며 “죽여서 문제를 해결할 수 없다. (이스라엘 지도자들은) 정신을 차려야 한다”고 말했다.

독일 도이체벨레는 “만약 트럼프 대통령이 ‘이스라엘과 결별할 때가 됐다’고 말한다면, 미국 내에서 마지막 남은 가장 강력한 이스라엘 동맹 세력인 공화당 내 많은 사람도 그를 따를 가능성이 크다”고 지적했다.