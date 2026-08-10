해외 직구 늘며 지난해 리콜 4.7% 증가···알리·테무·쉬인 유해제품 반입 차단

해외 직접구매(직구) 상품의 국내 유통이 늘면서 지난해 전체 제품 리콜 건수가 전년 대비 소폭 증가한 것으로 나타났다. 특히 법적 강제력은 없으나 예방 차원에서 시정을 권유하는 ‘리콜 권고’가 대폭 늘었다.

공정거래위원회가 10일 발표한 ‘2025 결함 보상(리콜) 실적’을 보면 지난해 리콜 건수는 2656건으로 1년 전(2537건)보다 119건(4.7%) 증가했다. 국내 리콜 건수는 2022년 3586건, 2023년 2813건, 2024년 2537건으로 감소세를 이어오다 지난해 반등했다.

세부 유형별로는 정부가 법률에 따라 강제적으로 제품 수거·파기 등을 지시하는 ‘리콜 명령’(905건)과 사업자가 스스로 시정하는 ‘자진 리콜’(865건)이 전년 대비 각각 10.3%, 3.7% 감소했다. 반면 위해 예방을 위해 시정을 권유하는 ‘리콜 권고’는 886건으로 전년(630건) 대비 40.6% 급증했다.

법률별로는 소비자기본법, 의료기기법, 약사법, 화학제품안전법, 자동차관리법, 식품위생법, 제품안전기본법 등 주요 7개 법률에 따른 리콜이 2530건으로 전체의 95.3%를 차지했다. 특히 생활 밀접 제품을 다루는 소비자기본법에 따른 리콜은 851건으로 전년보다 41.6% 늘었다. 해외에서 리콜된 제품이 국내로 유통되는 것을 막기 위해 정부가 판매 차단 조치를 적극 실시한 결과다.

품목별로는 공산품이 1282건으로 가장 많았고, 의료기기(308건), 자동차(300건), 의약품(295건)이 뒤를 이었다. 공산품과 의료기기 리콜은 전년 대비 각각 8.6%, 8.5% 증가한 반면, 자동차와 의약품은 각각 24.8%, 13.5% 감소했다.

정부는 알리익스프레스, 테무, 쉬인 등 중국계 온라인 쇼핑몰을 포함한 국외·국내 플랫폼 모니터링을 통해 위해 제품 1만2902건의 국내 반입을 사전 차단했다. 이는 전년(1만1436건)보다 12.8% 늘어난 수치다.

공정위는 “해외 직구 확대에 대응해 관계기관 간 협력과 모니터링을 강화하고 있다”며 “해외 리콜 제품이나 위해성이 확인된 제품은 온라인 플랫폼 사업자에게 요청해 신속히 유통을 차단 중”이라고 밝혔다.

상세한 품목별 리콜 정보와 위해 제품 차단 내역은 공정위가 운영하는 소비자종합포털 ‘소비자24’에서 볼 수 있다.