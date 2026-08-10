경찰, 두달간 성매매 집중단속으로 1666명 검거…“범죄수익도 박탈”

경찰이 두달간 성매매 특별단속을 통해 1666명을 검거하고, 범죄수익 195억원에 대해 몰수·추징 보전 조치했다.

경찰청은 지난 6~7월 실시한 온·오프라인 성매매 특별단속 결과 761건을 적발하고, 1666명을 검거했다고 10일 밝혔다. 지난해 대비 단속 건수는 24%, 검거 인원은 61% 증가했다.

전체 단속 761건 가운데 온라인 관련 사건이 569건으로 다수를 차지했다. 온라인 사이트(176건·624명), 채팅앱(368건·482명), 기타(25건·130명) 등으로 집계됐다. 오프라인의 경우 마사지 업소(152건·331명), 유흥연계(4건·9명), 집결지(4건·8명) 및 기타(32건·82명) 등이었다.

경찰은 특히 이번 단속에서 사이트 운영자와 관리자, 광고책 및 3명 이상으로 구성된 ‘기업형 성매매’ 조직을 대상으로 수사력을 집중했다. 그 결과 구속 인원은 지난해 8명에서 28명으로 늘었고, 기업형 성매매 단속 건수도 10건에서 50건으로 증가했다.

주요 적발 사례를 보면, 서울에서는 텔레그램을 통한 성매매 광고로 손님을 유인해 여종업원과 성매매를 알선한 800평 규모의 강남 최대 유흥업소 관련자 11명이 검거됐다. 현금 3억2000만원과 전자기기 38대 등을 압수했다. 경남에서는 지난해 11월부터 오피스텔 4개를 임차해 성매매 알선 영업을 한 업주와 성매매 사이트 광고 제작자 등 8명이 검거됐고, 이 중 3명이 구속됐다. 제주에서는 지난 6월 성매매 사이트를 개설한 후 위챗을 통해 중국인 관광객에게 홍보해 성매매를 알선한 총책과 브로커 등 6명이 검거됐다.

경찰은 단속 이후 성매매 업소들의 재영업을 막기 위해 범죄수익을 박탈하는 데에도 총력을 기울였다고 밝혔다. 기소 전 몰수·추징 보전 금액은 지난해 48억원에서 올해 195억원으로 늘었다. 국세청에 통보한 과세자료도 183억원에서 700억원으로 증가했다.

또 불법 영업장소를 제공한 건물주도 25명 입건했고, 성매매 사이트 11개를 폐쇄했다. 성매매 단속과 병행한 성매매 광고번호 차단 건수는 지난해 2672건에서 올해 1만6956건으로 증가했다.

피해자 보호 조치도 강화됐다. 대구경찰청은 2023년 인신매매방지법 시행 이후 처음으로 성매매 피해자 3명을 ‘인신매매 등 피해자’로 보호하고 성평등부 및 전문기관과의 연계를 강화했다.

경찰청 관계자는 “기존의 일회성 적발 위주의 단속을 넘어 성매매 조직의 ‘구조 해체’와 범죄 ‘수익 차단’에 집중하는 방식으로 진행됐다”며 “(성평등부･지방정부 등) 기관 간 긴밀한 공조가 실질적인 성과로 이어졌다”고 밝혔다.