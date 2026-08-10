서울시교육청 1조1천억 규모 2차 추경…노후 화장실·급식실 등 개선

서울시교육청이 학교 내 노후시설 개선과 교육복지 확대 등을 위해 1조1711억원 규모의 제2회 추가경정예산안을 편성했다.

서울시교육청은 10일 1조1711억원 규모의 추경안을 편성해 서울시의회에 제출한다고 밝혔다. 지난 4월 7532억원 규모의 제1회 추경안을 편성한 데 이어 두 번째다. 이번 추경 규모는 기존 예산 11조6954억원의 약 10%다. 추경안이 서울시의회에서 원안대로 통과되면 올해 서울시교육청의 총예산은 12조8665억원으로 늘어난다.

서울시교육청은 노후시설 개선 등에 6254억원을 편성했다. 이 가운데 230개 학교의 노후 화장실을 전면 개보수하는 데 2142억원을 투입한다. 냉난방 설비와 창호·전기 등 안전 위험시설 개보수에 3290억원, 노후 급식실과 조리설비 현대화 등 급식환경 개선에 560억원을 각각 편성했다.

학교에서 발견되는 소규모 위험 요소를 보수하기 위한 예산으로 208억원도 반영했다. 학교 출입문과 복도·계단 등에 폐쇄회로(CC)TV를 설치하는 데는 45억원을 투입한다.

교육복지 분야에서는 3세 유아 3만5000명에 대한 무상교육비 지원을 위해 111억원을 편성했다. 정부의 단계적 무상교육 시행에 따라 그동안 지원 대상에서 제외됐던 3세 유아가 새롭게 지원 대상에 포함된다. 사립유치원 교사의 노동 여건 개선을 위한 단기 대체강사 지원 등에 12억원, 육아휴직수당 지원에 5억원을 각각 편성했다.

장애학생 맞춤형 진로·직업교육과 특수학급 신·증설 등 특수교육 지원에는 38억원을 배정했다. 학생 마음건강 회복에 4억원, 다문화교육에 7억원, 대안교육에 14억원도 각각 투입한다.

학생들의 체험활동과 독서 등 교육활동 지원도 강화한다. 현장체험학습 지원에 22억원을 투입해 안전인력 배치, 사전답사, 버스 임차료, 프로그램 운영 등을 지원할 예정이다. 학교가 자율적으로 독서 프로그램을 운영할 수 있도록 학교기본운영비로 137억원도 지원한다.

인공지능(AI)·디지털 기반 교육환경 구축을 위해 초등학교 6학년과 고등학교 3학년 교실에 디지털 전자칠판을 보급하는 데 173억원을 투입한다.

서울시교육청은 이번 추경을 통해 학교시설의 안전성을 높이고 교육복지와 교육활동에 대한 지원을 확대해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육환경 개선에 나선다는 방침이다.