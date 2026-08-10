‘괴물 폭우+극한 폭염’ 발생일수 약 5배↑…복합재난 더 심해진다

집중호우 이후 폭염이 연달아 나타나는 ‘복합재난’이 갈수록 빈번해지고 강도도 세지는 것으로 나타났다. 과거에는 연간 한 차례 정도 발생하던 심각한 수준의 복합재난이 최근 들어 연간 5일 이상 나타나는 것으로 분석됐다.

10일 기후환경단체 그린피스가 김형준 카이스트 문술미래전략대학원 교수팀에 의뢰해 분석한 ‘한국 폭염·폭우 복합재난 위험도 변화’ 결과를 보면, 지난 30년(1991~2020년) 복합재난 강도는 0.55에서 최근 4년(2021~2024년) 1.65로 높아져 3배 가까이 올랐다.

연구팀은 1991~2020년과 2021~2024년을 대상으로 각각 6~9월의 ‘복합강도지수(CI28)’를 비교해 이 같은 값을 얻었다. CI28은 28일 동안 나타난 강수량 최댓값과 최고기온을 종합해 폭우와 폭염이 동시에 얼마나 강하게 나타났는지를 보여주는 지표다.

복합재난은 가뭄과 폭우, 폭염, 산불 등 여러 극한 기상 현상이 서로 영향을 주거나 연이어 발생하면서 피해를 키우는 것을 말한다. 최근 국내에서는 집중호우 뒤 곧바로 폭염이 이어지는 등 복합재난이 반복해서 나타나고 있다.

복합재난의 강도가 증가한 것뿐만 아니라 발생 일수도 크게 늘었다.

지난 30년 동안 폭우와 폭염이 심했던 날을 기준으로 최근 발생 빈도를 비교한 결과, 폭우와 폭염이 비교적 심했던 날(상위 10%)은 연평균 12.2일에서 25일로 약 2배 늘었다. 더 심한 수준인 상위 5%는 5.5일에서 14.2일로 2.6배 증가했다. 특히 가장 극단적인 수준인 상위 1%는 1.1일에서 5.2일로 4.8배 늘었다.

김 교수는 “연간 1일에 그쳤던 극단적 복합재난이 최근에는 5일 이상 나타나고 있다”며 “매우 드물게 발생하던 극단적인 재난이 앞으로는 더 자주 나타날 가능성이 크다”라고 했다.

연구팀은 한국과 일본 등 몬순 기후 지역에서 최근 집중호우 직후 폭염으로 전환되는 패턴이 반복되고 있다고 분석했다. 여름철에는 북태평양고기압과 남아시아저기압, 몬순저기압 등의 영향으로 정체전선이 형성되면서 집중호우가 발생한다. 이후 정체전선이 약해지고 북태평양고기압이 강화·북상하면서 대기 하강기류가 강해져 지표면이 빠르게 달아오르고 폭염으로 전환된다. 호우를 유발하는 대기 구조가 불과 2주 만에 폭염 발생 구조로 바뀌는 건데, 온난화가 진행될수록 이 같은 현상이 심해질 것으로 전망된다.

강성원 그린피스 캠페이너는 “이번 연구는 기후 위기로 재난이 이전과는 다른 양상으로 오고 있음을 보여준다”라며 “폭우나 산불 등 한 가지 재난에만 대응하는 현 체계로는 복합재난을 대비할 수 없다”라고 말했다. 그러면서 “복합재난의 규모와 빈도를 고려한 사전 대비 체계를 구축해야 한다”고 강조했다.