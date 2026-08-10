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본문 요약

충북 음성군이 출입국·외국인사무소 출장소 설치를 추진한다.

음성군 관계자는 "올해 상반기에만 다문화이주민플러스센터에서 1만4940건을 처리했고, 연말이면 약 3만 건에 달할 것으로 예상된다"며 "신속한 업무 처리를 위한 상주 인력 증원이 절실하다"고 말했다.

이어 "충청북도 내 외국인 인구수 2위이자 다수의 외국인 근로자가 거주하는 음성군에 북부권 출입국·외국인사무소 출장소를 설치해야 한다"고 밝혔다.

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충북 음성군, 출입국·외국인사무소 출장소 설치 추진

입력 2026.08.10 12:19

  • 이삭 기자

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충북 음성군청 전경. 음성군 제공.

충북 음성군청 전경. 음성군 제공.

충북 음성군이 출입국·외국인사무소 출장소 설치를 추진한다.

음성군은 10일 청주출입국·외국인사무소에 ‘출입국·외국인사무소 음성출장소’ 설치를 요청했다고 밝혔다.

음성군에 따르면 음성에는 충북에서 청주를 제외한 기초지자체 중 가장 많은 외국인이 거주하고 있다. 2021년 ‘음성군다문화이주민플러스센터’가 설치될 당시 1만1145명이었던 외국인 인구는올해 6월 말 기준 1만9590명으로 약 1.8배 급증했다.

현재 음성군은 제조업 및 농업 중심의 산업 구조로 외국인 근로자와 그 가족, 계절근로자, 유학생 등 다양한 외국인이 유입되고 있다. 그 결과 6월 말 전체 인구(9만6036명) 대비 외국인 비율이 16%를 넘어선 상태다.

음성군은 이에 따라 외국인 주민의 체류 허가, 기간 연장, 자격 변경 등 출입국 관련 행정 수요도 폭증해 지난해에만 2만5080건에 달했다고 설명했다.

문제는 행정 인력이 턱없이 부족하다는 점이다. 현재 음성군다문화이주민플러스센터 내에서 해당 업무를 담당하는 법무부 소속 인원은 4명에 불과하다. 인력 부족으로 민원 적체도 우려된다.

음성군 관계자는 “올해 상반기에만 다문화이주민플러스센터에서 1만4940건을 처리했고, 연말이면 약 3만 건에 달할 것으로 예상된다”며 “신속한 업무 처리를 위한 상주 인력 증원이 절실하다”고 말했다.

이어 “충청북도 내 외국인 인구수 2위이자 다수의 외국인 근로자가 거주하는 음성군에 북부권 출입국·외국인사무소 출장소를 설치해야 한다”고 밝혔다.

음성군은 향후 중앙 부처와 협의하고 지역사회와도 연대해 출장소 신설을 가시화한다는 방침이다.

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