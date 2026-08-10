‘축구협회 성접대 의혹’ 아직 수사 착수 안한 경찰 “소추 요건 등 검토해야”

대한축구협회의 국가대표 감독 선임 과정에 대해 수사 중인 경찰이 최근 불거진 성접대 의혹에 대해서는 아직 수사에 착수하지 않았다고 밝혔다. 경찰은 필요하다면 수사 착수 가능 여부를 살펴보겠다고 했다. 다만 공소시효 문제 등으로 수사를 진행할 수 있을지는 불투명하다.

서울경찰청 관계자는 10일 축구협회의 ‘심판 성접대 의혹’ 수사 여부를 두고 “아직 착수하지 않았고, (형사) 소추 요건이나 여러 가지를 검토할 필요가 있다”고 밝혔다. 이 관계자는 “필요하다면 (소추 요건 등을 검토)하도록 하겠다”고 했다.

축구협회가 2011년 3월부터 약 1년간 국내에서 개최된 월드컵 및 올림픽 예선과 평가전 등 총 7개 경기에서 외국인 심판과 경기 감독관 10여명에게 성접대를 제공했다는 문화체육관광부의 2016년 감사 결과가 최근 알려졌다.

다만 경찰이 실제 수사를 개시할지는 미지수다. 당시 이 사건을 수사했던 검찰은 증거 불충분으로 ‘혐의 없음’ 처분했다. 또 10여년 전 사건이라 경찰이 이 사건을 수사하는 데에는 공소시효 문제도 따른다. 현행법상 성접대 제공 행위는 성매매처벌법상 성매매 알선 또는 형법상 배임증재로 처벌할 수 있다. 그러나 이들 죄의 공소시효는 5년이다.

문체부 감사에서 확인된 축구협회의 마지막 성접대 시기는 2012년 3월로 14년 전이다. 이 때문에 ‘필요하면 공소시효 등을 검토하겠다’는 경찰 방침에도 수사 착수는 어려울 수 있다는 관측이 나온다.

이 사건으로 징계를 받은 축구협회 관계자도 없었던 것으로 파악됐다. 문체부가 인사위를 개최해 관계자들을 징계하지 않기로 결정한 데 따른 것으로 알려졌다.

경찰은 2024년 홍명보 전 국가대표 감독의 선임 과정에서 당시 정몽규 축구협회 회장, 이임생 기술총괄이사 등이 협회 정관 등을 위반하고 부당하게 개입했는지 여부도 수사하고 있다. 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 지난 4일 홍 전 감독을 피의자 신분으로 불러 조사했고, 6일에는 서울 종로구 축구회관·충남 천안 코리아풋볼파크 등을 압수수색했다.

이번 수사는 2024년 7월 시민단체의 고발로 시작됐다. 수사 착수 2년 만에 압수수색에 나선 배경에 대해 경찰 관계자는 “전력강화위원회 추천, 이사회 결정 등 감독 선임 절차와 관련한 지점들이 (수사상) 의미가 있다”고 설명했다.

경찰은 정 전 회장과 이 전 이사가 지난 6월 월드컵 32강 탈락 뒤 휴대푠을 교체한 정황을 파악하고 지난 압수수색 과정에서 이들의 휴대전화를 확보한 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “압수물을 분석 중”이라며 “주요 참고인이나 사건 관계자들의 수사를 계속하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “(휴대전화 교체 정황 등을)포함해 충실히 수사해 나가겠다”고 밝혔다.