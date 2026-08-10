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경남 창원시는 폭염과 가뭄으로 인한 도심 가로수와 녹지대 수목 피해를 줄이기 위해 긴급 급수 등 비상 대응체계를 가동한다고 10일 밝혔다.

창원시는 원활한 용수 공급을 위해 관할 소방서에 소화전 등 급수용 용수 사용 협조를 요청하고, 구청별 관수 예산 부족 시 즉시 사업비를 다시 배정할 방침이다.

이날 경남 18개 시군 중 가뭄 '심각' 단계 지역이 밀양시에 이어 거제시와 함안군으로 확대됐다.

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창원시, 가뭄에 가로수 긴급 급수···경남 ‘심각’ 지역 늘어

입력 2026.08.10 13:13

  • 김정훈 기자

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경남 창원시 관계자들이 도심 가로수와 녹지대 수목에 물을 뿌리고 있다. 창원시 제공

경남 창원시 관계자들이 도심 가로수와 녹지대 수목에 물을 뿌리고 있다. 창원시 제공

경남 창원시는 폭염과 가뭄으로 인한 도심 가로수와 녹지대 수목 피해를 줄이기 위해 긴급 급수 등 비상 대응체계를 가동한다고 10일 밝혔다.

시는 5개 구청이 보유한 급수차 8대와 전담 인력 30명을 현장에 투입해 가로수와 녹지대 전반에 대한 긴급 관수 작업을 진행하고 있다.

수분 증발과 수목 잎 데임 현상을 방지하기 위해 관수 작업 시간대를 새벽시간대(오전 6~9시)로 조정한다.

뿌리가 제대로 착생하지 않은 3년 이내 신규 식재 수목과 복사열이 극심한 교통섬, 중앙분리대, 띠녹지는 집중 관수를 한다.

창원대로 등 일부 구간에서 발생하는 메타세쿼이아 응애 등 병해충 피해에 대응해 관수 작업과 약제 방제(수간주사 등)를 병행하며, 시공 중인 사업장과 하자담보 기간 내 식재지에 대해 수시로 점검할 계획이다.

창원시는 원활한 용수 공급을 위해 관할 소방서에 소화전 등 급수용 용수 사용 협조를 요청하고, 구청별 관수 예산 부족 시 즉시 사업비를 다시 배정할 방침이다.

이날 경남 18개 시군 중 가뭄 ‘심각’ 단계(평년대비 저수율 40% 이하) 지역이 밀양시에 이어 거제시와 함안군으로 확대됐다.

함안군 농업용수 저수율은 25.1%로 평년(67.3%) 기준 37.3%, 거제시 농업용수 저수율은 30%로 평년(80.1%) 기준 37.5%까지 떨어졌다. 밀양시 농업용수 저수율은 25.9%로 평년(75.1%) 기준 34.5%에 불과하다.

경남 18개 시군 농업용수 평균 저수율은 34.3%로 평년(71.4%) 대비 48%에 머문다. 창원시·진주시·양산시·의령군 ·창녕군·하동군·산청군·합천군 등 8개 시군은 경계 단계다.

도는 농업용수 가뭄이 심각하지만, 생활·공업용수 공급은 정상적으로 이뤄지고 있다고 설명했다.

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