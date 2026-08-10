창원시, 가뭄에 가로수 긴급 급수···경남 ‘심각’ 지역 늘어

경남 창원시는 폭염과 가뭄으로 인한 도심 가로수와 녹지대 수목 피해를 줄이기 위해 긴급 급수 등 비상 대응체계를 가동한다고 10일 밝혔다.

시는 5개 구청이 보유한 급수차 8대와 전담 인력 30명을 현장에 투입해 가로수와 녹지대 전반에 대한 긴급 관수 작업을 진행하고 있다.

수분 증발과 수목 잎 데임 현상을 방지하기 위해 관수 작업 시간대를 새벽시간대(오전 6~9시)로 조정한다.

뿌리가 제대로 착생하지 않은 3년 이내 신규 식재 수목과 복사열이 극심한 교통섬, 중앙분리대, 띠녹지는 집중 관수를 한다.

창원대로 등 일부 구간에서 발생하는 메타세쿼이아 응애 등 병해충 피해에 대응해 관수 작업과 약제 방제(수간주사 등)를 병행하며, 시공 중인 사업장과 하자담보 기간 내 식재지에 대해 수시로 점검할 계획이다.

창원시는 원활한 용수 공급을 위해 관할 소방서에 소화전 등 급수용 용수 사용 협조를 요청하고, 구청별 관수 예산 부족 시 즉시 사업비를 다시 배정할 방침이다.

이날 경남 18개 시군 중 가뭄 ‘심각’ 단계(평년대비 저수율 40% 이하) 지역이 밀양시에 이어 거제시와 함안군으로 확대됐다.

함안군 농업용수 저수율은 25.1%로 평년(67.3%) 기준 37.3%, 거제시 농업용수 저수율은 30%로 평년(80.1%) 기준 37.5%까지 떨어졌다. 밀양시 농업용수 저수율은 25.9%로 평년(75.1%) 기준 34.5%에 불과하다.

경남 18개 시군 농업용수 평균 저수율은 34.3%로 평년(71.4%) 대비 48%에 머문다. 창원시·진주시·양산시·의령군 ·창녕군·하동군·산청군·합천군 등 8개 시군은 경계 단계다.

도는 농업용수 가뭄이 심각하지만, 생활·공업용수 공급은 정상적으로 이뤄지고 있다고 설명했다.