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용산구, 교회와 손잡고 ‘폭염·한파 쉼터’ 확대

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본문 요약

용산구가 폭염·한파에 취약계층을 보호하기 위한 생활권 쉼터를 지역 내 교회까지 확대한다.

용산구는 지난 7일 서울 용산구 용산동2가 해방교회에서 용산구교구협의회와 무더위·한파 쉼터 확대 지정·운영을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

용산구는 공공시설 위주로 운영되던 무더위·한파쉼터를 교회 등 민간시설까지 확대하면서 구민들의 쉼터 접근성을 높였다.

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용산구, 교회와 손잡고 ‘폭염·한파 쉼터’ 확대

입력 2026.08.10 13:59

  • 임주영 기자

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지역 내 15개 교회에 무더위·한파 쉼터 지정

취약계층 생활권 내에 쉼터 마련해 접근성 강화

김경대 용산구청장이 7일 용산교구협의회외 무더위·한파 쉼터 확대 운영을 위한 업무협약을 체결한 뒤 서울 용산구 용산동2가 해방교회 앞에서 현판식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 용산구 제공.

김경대 용산구청장이 7일 용산교구협의회외 무더위·한파 쉼터 확대 운영을 위한 업무협약을 체결한 뒤 서울 용산구 용산동2가 해방교회 앞에서 현판식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 용산구 제공.

용산구가 폭염·한파에 취약계층을 보호하기 위한 생활권 쉼터를 지역 내 교회까지 확대한다.

용산구는 지난 7일 서울 용산구 용산동2가 해방교회에서 용산구교구협의회와 무더위·한파 쉼터 확대 지정·운영을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

용산구는 공공시설 위주로 운영되던 무더위·한파쉼터를 교회 등 민간시설까지 확대하면서 구민들의 쉼터 접근성을 높였다. 폭염과 한파에 취약한 노인과 장애인, 노숙인 등 취약계층이 거주지와 가까운 곳에서 쉼터를 이용할 수 있는 환경을 마련한 것이다.

쉼터 운영에 참여하는 교회는 용산구 후암동 후암교회, 용산동 2가 신흥교회 등 지역 내 15개 교회다. 교회 쉼터는 주말을 포함해 매일 오전9시부터 오후6시까지 구민 누구나 이용할 수 있다.

구는 용산구교구협의회와 협의를 거쳐 참여 교회를 지속적으로 늘려갈 예정이다.

김경대 용산구청장은 “기후변화로 폭염과 한파가 구민의 생명과 안전을 위협하는 재난으로 자리 잡고 있다”며 “지역사회와의 협력을 바탕으로 구민 누구나 집 가까운 곳에서 안전하게 쉬어갈 수 있도록 생활권 쉼터를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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