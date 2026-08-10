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은평구, 장애인 친화병원 8곳 지정···의료 서비스 문턱 낮춘다

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본문 요약

서울 은평구가 장애인 친화병원 8곳을 지정해 장애인 의료 접근성을 높인다.

은평구는 지난 7일 지역 내 의료기관 8곳과 '은평구 장애인 친화병원 업무협약'을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 사업을 통해 지정된 장애인 친화병원은 서울 은평구 역촌동 리드힐병원·은평경희한의원, 녹번동 연세노블병원·동민정신건강의학과의원, 구산동 살림의원·살림치과, 불광동 서울온안과의원, 갈현동 문화한의원 등 8곳이다.

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은평구, 장애인 친화병원 8곳 지정···의료 서비스 문턱 낮춘다

입력 2026.08.10 14:01

  • 임주영 기자

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은평구, ‘약자와의 동행’ 공모사업 선정

8개 병원 장애인 편의시설 설치 등 예정

은평구 제공.

은평구 제공.

서울 은평구가 장애인 친화병원 8곳을 지정해 장애인 의료 접근성을 높인다.

은평구는 지난 7일 지역 내 의료기관 8곳과 ‘은평구 장애인 친화병원 업무협약’을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 사업을 통해 지정된 장애인 친화병원은 서울 은평구 역촌동 리드힐병원·은평경희한의원, 녹번동 연세노블병원·동민정신건강의학과의원, 구산동 살림의원·살림치과, 불광동 서울온안과의원, 갈현동 문화한의원 등 8곳이다.

이번 협약은 은평구가 2026년 서울시 ‘약자와의 동행 자치구 공모사업’에 선정되면서 추진됐다. 총 사업 예산은 5400만원으로 서울시에서 4000만원, 은평구에서 1400만원을 투입했다. 은평구는 신규 지정된 8개 병원에 휠체어 전용 안내데스크, 휴대용 엑스레이 등 장애 친화적인 편의시설 설치를 지원할 예정이다.

은평구와 협약 의료기관은 장애인 친화병원 홍보와 의료 종사자를 대상으로 장애인식개선 교육도 진행한다. 이를 통해 장애인의 이용 불편을 줄이고 의료 서비스 접근성을 높여 나갈 예정이다.

김미경 은평구청장은 “아프거나 다쳤을 때 필요한 치료를 받는 것은 누구에게나 보장돼야 할 기본적인 권리”라며 “이번 협약을 계기로 장애인이 차별이나 불편함 없이 의료서비스를 이용할 수 있는 장애인 친화도시를 만들어 가겠다”고 말했다.

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