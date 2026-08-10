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대서양 떠내려온 희귀 바다거북···2년 반만에 8000㎞ 고향길

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본문 요약

영국 웨일스 해안에서 발견된 아기 바다거북이 약 2년 반 동안의 간호 끝에 무사히 성장해 고향인 멕시코만으로 돌아간다.

로시는 앵글시 해양동물원에서 지난 10년 동안 구조·회복된 네 번째 바다거북이다.

호브로는 "바다거북은 수족관이 아닌 바다에 있어야 한다. 지난 2년을 기다려온 이 순간이 정말 벅차다"라고 말했다.

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대서양 떠내려온 희귀 바다거북···2년 반만에 8000㎞ 고향길

입력 2026.08.10 14:16

  • 조형국 기자

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2018년 8월 1일 미국 플로리다 새니벨 해안가로 떠밀려온 켐프각시바다거북을 의료진이 치료하고 있다. Gettyimages/이매진스

2018년 8월 1일 미국 플로리다 새니벨 해안가로 떠밀려온 켐프각시바다거북을 의료진이 치료하고 있다. Gettyimages/이매진스

영국 웨일스 해안에서 발견된 아기 바다거북이 약 2년 반 동안의 간호 끝에 무사히 성장해 고향인 멕시코만으로 돌아간다. 약 8000㎞의 여정이다.

영국 BBC는 멸종위기종인 켐프각시바다거북 ‘로시’가 고향인 멕시코만으로 돌아가기 위해 약 8047㎞에 이르는 비행길에 오른다고 9일(현지시간) 보도했다.

로시는 2023년 12월 간신히 목숨이 붙은 상태로 웨일스 해변에서 발견됐다. 당시 두 살도 채 되지 않았던 로시는 원래 살던 곳보다 훨씬 차가운 바닷물에 노출돼, 발견 당시 ‘저체온 마비’ 상태에 빠져 겨우 숨만 쉬고 있었다고 한다. 발견 장소인 앵글시의 로스네이그르(Rhosneigr) 근처 해변의 이름을 따서 이름이 지어졌다.

켐프각시바다거북은 세계에서 가장 희귀한 바다거북으로, 멸종위기종이다. 멕시코와 미국 텍사스주 단 두 곳 따뜻한 해변에서만 번식한다. 바다거북 중 가장 작은 거북으로, 덩치가 크더라도 몸길이 75㎝, 몸무게 50㎏에 그치는 것으로 알려져 있다.

앵글시 해양동물원에서 로시의 회복을 도왔다. 2년 반에 걸친 직원들의 극진한 보살핌으로 로시는 1㎏ 미만에서 21㎏까지 몸무게가 늘었고, 덩치는 3배 커졌다.

앵글시 해양동물원의 프랭키 호브로는 “첫 한두 주 동안은 로시가 살아남을 수 있을지조차 알 수 없었다”며 “오랜 기간 돌보면서 녀석의 개성과 습관을 잘 알게 됐는데, 곧 카리브해로 헤엄쳐 다시는 보지 못하게 된다고 생각하니 만감이 교차한다”고 말했다.

바다에 사는 로시가 물 밖으로 나와 8000㎞에 달하는 장거리를 견뎌내는 게 관건이다. 활동가들은 로시가 이송 도중 건조해지지 않도록 하는 데 집중하며 이송 작전을 계획했다. 우선 앵글시에서 런던으로 헬리콥터를 타고 간 뒤, 화물기에 실려 미국 텍사스주 휴스턴까지 다시 이동한다. 로시 곁에서 직원들이 건조해지거나 탈수가 일어나지 않게 24시간 돌본다. 앵글시 해양동물원 매트 데이비드슨은 “눈과 등껍질이 건조해지지 않게 윤활제와 바셀린을 듬뿍 발라야 한다”고 설명했다.

로시는 앵글시 해양동물원에서 지난 10년 동안 구조·회복된 네 번째 바다거북이다. 호브로는 “바다거북은 수족관이 아닌 바다에 있어야 한다. 지난 2년을 기다려온 이 순간이 정말 벅차다”라고 말했다.

영문번역(English Translation)
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