“추석 앞두고 경제 활성화” 당진시 전 시민 ‘30만원 지원금’ 시의회 문턱 넘을까

상임위서 여야 3대3으로 부결 11일 본회의 직권상정 전망 530억원 규모 ‘경제회복지원금’

김기재 충남 당진시장이 전 시민에게 1인당 30만원의 ‘경제회복지원금’을 지급하는 방안을 두고 당진시의회에 협조를 요청했다. 본회의를 앞두고 시장이 직접 지급 필요성을 강조하고 나선 것이다.

김기재 시장은 10일 시청에서 기자회견을 열고 “30만원이 모든 어려움을 해결할 수는 없지만, 한 가정에는 장바구니의 부담을 덜어드리고 그 소비가 당진 안에서 이뤄지면 전통시장과 소상공인, 농가에도 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

당진시가 추진하는 경제회복지원금은 주민등록상 시민과 결혼이민자·영주권자 등 외국인을 포함해 약 17만4000명에게 1인당 30만원씩 지역화폐로 지급하는 사업이다. 시는 총사업비를 약 530억원으로 추산하고 있다.

시는 지원금이 가계의 생활비 부담을 덜어주는 동시에 지역화폐 사용을 통해 전통시장과 골목상권, 소상공인 등 지역경제에 소비를 유도할 수 있는 민생 대책이라고 보고 있다. 특히 추석을 앞두고 지원금을 지급할 경우 명절 소비가 지역 내에서 이뤄져 지역경제 활성화 효과를 높일 수 있다는 판단이다.

하지만 시의회에서는 지원금 지급의 필요성과 재정 투입 규모를 놓고 의견이 엇갈리고 있다.

당진시의회 산업건설위원회는 지난 7일 ‘당진시 경제회복지원금 지급에 관한 조례안’을 심의했으나 찬성 3표, 반대 3표로 부결했다. 시의회가 더불어민주당과 국민의힘 각각 7명씩 동수로 구성돼 있는 만큼 본회의에서도 찬반 대립이 이어질 가능성이 크다.

국민의힘 의원들은 현재 당진의 경제 상황이 전 시민에게 현금을 지급해야 할 정도로 악화됐다고 보기 어렵다는 입장이다. 특히 530억원에 달하는 재원이 전액 시비로 마련되는 만큼 재원 조달 방안과 일회성 지원의 경기부양 효과 등을 충분히 검토해야 한다고 주장하고 있다.

반면 김 시장은 재정 투입의 필요성을 강조하고 있다. 김 시장은 “더 신중하게 검토하자는 의견도 잘 알고 있다”면서도 “지금 당진의 골목시장에서 하루하루 버티고 계신 시민의 삶을 보고 내린 판단이며 그 판단의 책임은 시장인 제가 지겠다”고 밝혔다.

530억원의 시비 투입에 대해서는 “시민의 세금인 만큼 그 무게를 무겁게 받아들이고 있다”며 “아끼는 것만이 책임 있는 재정 운영은 아니며 꼭 필요한 순간에 시민을 위해 제대로 쓰는 것도 재정의 중요한 역할”이라고 말했다.

김 시장은 시의회를 향해서도 “시민의 세금이 제대로 쓰이는지 살피는 것은 의회의 당연한 책무”라면서 “지금 민생은 골든타임이며 당진시와 당진시의회가 바라보는 곳은 결국 같은 곳, 시민의 삶이라고 믿는다”고 했다.

이어 “현재 진행 중인 제129회 당진시의회 임시회에서 경제회복지원금 지급을 위한 조례안과 예산안이 의결될 수 있도록 대승적인 판단과 협조를 부탁드린다”고 덧붙였다.

김선호 당진시의회 의장은 11일 본회의에서 해당 조례안을 직권상정할 방침인 것으로 알려졌다. 다만 여야 의원이 7명씩 동수인 데다 상임위에서 이미 찬반이 팽팽하게 맞선 만큼 본회의 통과 여부는 불투명한 상황이다.

조례안이 본회의를 통과할 경우 당진시는 추가경정예산 편성 절차 등을 거쳐 추석 전에 경제회복지원금을 지급한다는 계획이다.