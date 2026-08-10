‘슈퍼마켓’ 없는 전북 농촌마을···움직이는 슈퍼가 찾아간다

전북 농촌 행정리의 83.6% 소매점 없어 전북, 이동장터 대상지 내년 20곳까지 확대

전북의 농촌 마을 10곳 중 8곳 이상은 식료품이나 생필품을 살 수 있는 소매점이 없다. 인구 감소와 고령화 영향으로 유통망이 무너진 탓이다. 문을 열어 봤자 영업이 되지 않는다는 얘기다. 농촌은 장을 보기 위해 읍·면 소재지까지 나가야 하는 ‘식품 사막’ 현상이 고착화됐다.

이에 전북도는 소매점이 없는 마을을 직접 찾아가는 ‘이동 장터’ 운영을 확대한다고 10일 밝혔다.

농림축산식품부의 ‘2020년 농림어업총조사’에 따르면 전북 5245개 행정리 가운데 음식료품 소매점이 있는 곳은 859곳(16.4%)에 불과하다. 83.6%에 달하는 4386개 행정리에는 소매점이 단 한 곳도 없다. 6년이 지난 현재는 더 많은 소매점이 문을 닫았다.

전북도는 올해 10억2800만원을 투입해 완주·진안·무주·장수·임실·순창 등 6개 시·군에서 농촌형 이동 장터를 운영한다. 생필품과 신선식품을 실은 차량이 소매점이 없는 마을을 정기적으로 찾아가 판매하거나 배송한다.

완주 고산농협과 임실 시니어클럽은 ‘가가호호 이동장터’로 각각 38개·23개 마을을 찾는다. 임실은 1.2t 차량으로 11개 면에 물품을 공급한다. 진안·무주·장수·순창은 하반기부터 ‘찾아가는 식품 서비스’를 운영한다.

다만 이동장터가 공급할 수 있는 품목에도 한계가 있다. 특히 축산물은 농협중앙회와 지역 농협, 식육즉석판매가공업 동업자조합, 축산 관련 사단법인 등으로 판매 허용 주체가 제한돼 있어 이동장터로 물건을 들여올 수 없다. 여기에 냉장·냉동 시설 등도 갖춰야 하면서 육류는 판매 대상에서 제외됐다.

전북도는 이동장터 대상 공동체를 현재 10여 곳에서 내년 20여 곳까지 늘릴 계획이다. 소형 버스나 밴을 활용해 병원 진료와 미용실 이용 등 고령층의 생활 이동을 지원하는 방안도 추진한다.

민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “법적 규제와 적재 공간의 한계 속에서도 사전 주문을 통해 주민 불편을 줄이고 있다”며 “내년에는 이동장터를 밀착형 생활 복지 서비스로 확대할 계획”이라고 말했다.