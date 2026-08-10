롯데백화점·YG, 잠실서 10일간 ‘빅뱅 20주년’ 기념 행사

롯데백화점이 YG엔터테인먼트와 함께 그룹 빅뱅 데뷔 20주년을 기념하는 대규모 행사를 서울 송파구 잠실 일대에서 펼친다.

롯데백화점은 오는 14~23일 10일간 석촌호수, 롯데월드몰, 에비뉴엘 등 롯데타운 잠실 전역을 빅뱅 20주년을 기념하는 복합문화공간으로 꾸민다고 10일 밝혔다.

롯데백화점은 송파구 후원을 받아 석촌호수 동호와 수변무대를 중심으로 빅뱅 공식 응원봉인 ‘뱅봉’을 모티브로 한 야간 조명 연출을 선보인다. 빅뱅 데뷔일인 8월19일에는 오후 8시19분부터 특별 조명을 점등하고, 수변무대에는 5m 높이의 ‘뱅봉 크라운’ 조형물을 설치한다.

롯데월드몰 지하 1층에서는 왓어브레드, 드렁큰 도우, 노배드바이브스 등 인기 베이커리 브랜드가 참여해 빅뱅 20주년 지식재산(IP) 한정 제품을 판매하는 릴레이 팝업스토어를 운영한다. 롯데월드몰 식당가 40곳에서는 빅뱅 20주년을 기념한 특별 냅킨을 비치한다.

팬들이 직접 참여하는 ‘빅뱅 투 코스모스’ 행사도 준비했다. 잠실 에비뉴엘과 롯데월드몰을 잇는 5층 브릿지에서는 빅뱅 공식 팬클럽 ‘VIP’의 응원 메시지를 인류 최초의 우주 메시지 형식인 ‘아레시보 코드’로 변환해 미디어 아트를 펼친다.

잠실 에비뉴엘 6층 아트홀에서는 ‘더 코스모스’를 콘셉트로 미디어 아트 기술을 접목한 몰입형 전시를 선보인다. 20년간의 빅뱅 활동을 조명하는 아카이브 영상과 공연 비하인드, 미공개 현장 스틸 사진을 공개한다. 헤드폰을 통해 빅뱅 음악을 감상할 수 있는 공간도 운영한다. 롯데월드몰 지하 1층에선 전시 관람객을 대상으로 한정판 굿즈를 판매한다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “롯데타운 잠실을 찾는 외국인 관광객이 지속적으로 증가하고 있다”며 “국내외 고객들에게 케이팝 콘텐츠를 색다르게 경험할 수 있는 특별한 기회를 제공해 큰 호응을 이끌어낼 것으로 기대한다”고 밝혔다.