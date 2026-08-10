“부모님 손 한 번 꼭 잡아보세요”···손힘 빠진 노인 85%가 겪고 있는 이 질환

80세 이상 4명 중 1명이 겪는 ‘근감소증’ 손 힘 약한 65~74세 우울증 위험 7배↑ 노인노쇠 진단척도로 위험도 확인 가능

부모님 손을 잡았을 때 예전보다 힘이 약하게 느껴진다면 식사량과 걸음걸이, 기분 변화까지 함께 살펴볼 필요가 있다. 손힘이 약해진 65~74세 노인이 우울장애를 겪는 비율은 그렇지 않은 노인의 7배를 넘었고, 80세 이상에서는 4명 중 1명이 근육이 줄어드는 근감소증 상태였다. 노쇠는 천천히 진행돼 알아채기 어렵지만 이른 단계에 발견하면 충분히 관리할 수 있다.

질병관리청이 10일 발표한 노인 근감소증 및 악력 저하 분석 결과에 따르면, 65세 이상 노인의 17.5%가 악력 저하에 해당했다. 80세 이상에서는 39.7%로 다섯 명 중 두 명꼴이었다. 악력 저하는 악력계로 잰 값이 남성 28.0㎏, 여성 18.0㎏ 미만인 경우를 말한다. 근감소증은 여기에 팔·다리 근육량까지 기준치보다 줄어든 상태다. 악력계가 없어도 손을 맞잡아 쥐는 힘을 확인하거나 페트병을 열고 물수건을 짜는 행위 등으로 가늠해 볼 수 있다.

악력이 약한 집단의 85%는 근감소증을 함께 겪고 있었다. 근감소증 유병률은 65세 이상 전체 9.4%로, 65~69세 4.4%에서 완만하게 오르다 80세 이상에서 26.9%로 뛰었다. 성별로는 65~69세에서 여성(5.8%)이 남성(2.6%)의 두 배를 넘다가 70대부터 남성이 앞질렀다. 이는 2022~2024년 국민건강영양조사 원시자료를 분석한 것으로, 근감소증 유병률은 조사가 이뤄진 2024년 자료만 반영됐다.

악력 저하와 함께 나타나는 건강 문제는 연령대별로 달랐다. 65~74세에서는 악력이 약한 사람이 우울장애를 겪는 비율이 14.3%로 정상군(2.0%)의 7배를 넘었다. 씹는 데 불편함을 느끼는 비율도 악력 저하군이 37.7%로 정상군(24.1%)보다 높았다.

75세 이상에서는 신체활동에서 차이가 나타났다. 걷기 운동을 하지 않는 비율이 악력 저하군이 64.4%로 정상군(54.1%)보다 10.3%포인트 높았다. 씹는 데 불편함을 느끼는 비율도 악력 저하군이 42.0%로 정상군(32.6%)보다 높았다. 반면 우울장애 유병률은 각각 3.6%, 3.7%로 차이가 거의 없었다.

질병청은 악력 저하를 노쇠를 일찍 알아차릴 수 있는 신호라고 설명했다. 노쇠는 신체·생리·인지 기능이 떨어져 감염이나 수술 같은 외부 충격을 받았을 때 건강을 회복하는 힘이 약해진 상태다. 의도하지 않은 체중 감소, 피로감, 활동량 감소, 느려진 걸음, 근력 저하 등이 주요 신호로 꼽힌다. 박기수 경상국립대 의대 교수는 “건강한 상태에서 매우 심한 노쇠 단계에 이르기까지 서서히 진행되므로 예방과 함께 회복 가능한 단계에 조기 발견하는 것이 매우 중요하다”고 설명했다.

질병청은 가정에서 할 수 있는 확인과 관리 방법도 제시했다. 한국형 노인노쇠 진단척도(K-FRAIL)를 이용하면 간단한 설문으로 노쇠 위험을 미리 확인할 수 있다. 씹기 어려워하면 치과 진료를 받게 하고, 계란찜이나 두부, 단백질 보충 음료처럼 부드러우면서 단백질이 많은 음식을 충분히 먹도록 돕는 것이 좋다. 보건소에서 운영하는 운동·영양관리·노쇠예방 프로그램도 활용할 수 있다.

임승관 질병관리청장은 “부모님을 뵐 때마다 손을 맞잡으며 악력의 변화를 살펴보고, 식사나 활동량, 기분 변화에도 관심을 기울이는 작은 실천이 건강을 지키는 첫걸음이 될 수 있다”고 말했다.